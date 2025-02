Rama mbledh Asamblenë e PS për Tiranën. ‘Po na godasin për arsye elektorale! Do të jem kryetar bashkie në distancë’!

TIRANË – Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, ka mbledhur pasditen e sotme Asamblenë e PS për Tiranën në Hotel Tirana. Mungesa e kryebashkiakut Erion Veliaj në këtë ngjarje është e dukshme, pas arrestimit të tij një ditë më parë nga SPAK. Megjithatë, në podiumin e Asamblesë ishte e pranishme Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, që e mbështeti Ramën në këtë aktivitet.

Gjatë fjalës së tij, kryesocialisti Edi Rama ka shpallur se do të mbetet Kryetar Bashkie në distancë, duke theksuar se kjo situatë është një goditje elektorale ndaj PS-së. Sipas Ramës, për shkak të zhvillimeve të fundit, partia po goditet për arsye politike dhe zgjedhore. Ai theksoi se, nd despite presioneve, ai do të vazhdojë të udhëheqë Tiranën edhe nga larg, duke bashkëpunuar me stafin dhe drejtorët e përgjithshëm të bashkisë.

"Po na godasin për arsye elektorale. Kjo është goditje e madhe për PS. Unë do të jem edhe kryetar bashkie në distancë. Do të takoj tani të gjithë drejtorët e përgjithshëm. Ka një dashakeqësi të madhe ndaj Erionit," ka deklaruar Rama gjatë fjalës së tij.

Në vazhdim, ai ka kritikuar publikimin e detajeve të hetimeve ndaj Veliajt, duke i quajtur ato abuzive dhe të pavërteta. Ai sqaroi se veshjet dhe bizhutë e diskutueshme të Veliajt janë blerë për aktivitete kulturore dhe jo për përdorim personal, duke kërkuar që publiku të mos i besojë informacionit të paqartë dhe të shpërndarë përmes mediave.

Rama gjithashtu ka shtuar se Nesti Angoni, i cili është përfolur si pasues i mundshëm i Veliajt, nuk ka asnjë mundësi të udhëheqë bashkinë në një kohë të tillë dhe nuk mund të veprojë i vetëm në këtë periudhë delikate.

Ky reagim i Ramës vjen në një moment të tensionuar për PS-në, teksa Erion Veliaj ndodhet i arrestuar dhe akuzohet për korrupsion, fshehje pasurie dhe pastrim parash, akuza të ngritura nga SPAK. Bashkë me Veliajn, është arrestuar edhe biznesmeni Elman Abule. Ndërsa për bashkëshorten e Veliajt, Ajola Xoxa, Gjykata e Posaçme ka caktuar masën "arrest në shtëpi".

Biznesmenët Gentian Sula, Meriman Palushi, Fatmir Bektashi, Sokol Kryeziu dhe Shkëlqim Fusha janë vënë në detyrim paraqitje nga SPAK, si pjesë e hetimeve të vazhdueshme për këtë çështje.