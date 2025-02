Detaje nga atentati në Lezhë, i riu u qëllua me tre plumba në gjoks

LEZHË – Detaje të reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë që u raportua pasditen e sotme në Lezhë, ku 29-vjeçari Egzon Gegaj mbeti i plagosur me armë zjarri.

Bëhet me dije se Gegaj është qëlluar me armë nga një 23-vjeçar me iniciale L.N, i cili ndodhet aktualisht në arrati. Shkak për ngjarjen është bërë një konflikt mes palëve, i cili ka agravuar më pas në përdorimin e armëve.

Gegaj është qëlluar tre herë me armë zjarri në gjoks, dhe fillimisht u dërgua në spitalin e qytetit të Lezhës për ndihmë mjekësore por gjendja e tij shëndetësore ëhstë përkeqësuar dhe është nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në kryeqytet.

Sakaq policia ka rrethuar zonën dhe grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Gjithashtu janë ngritur edhe pika kontrolli për lokalizimin dhe kapjen e autorit.