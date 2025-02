Andi Seferi komandohet në krye të Bashkisë Tiranë

Andi Seferi është komanduar për të marrë drejtimin e Bashkisë Tiranë pas arrestimit të Erion Veliajt, i cili është ndaluar nga SPAK për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe veprimeve të tjera të lidhura me korrupsionin. Sipas burimeve të besueshme, Seferi, nënkryetari aktual i Bashkisë Tiranë, do të udhëheqë përkohësisht administratën e qytetit, deri në përfundimin e procedurave ligjore ndaj Veliajt.

Ky zhvillim ka tronditur skenën politike dhe administratën lokale, duke shkaktuar pasiguri dhe pyetje të shumta për të ardhmen e Bashkisë së Tiranës dhe ndikimin që ky proces mund të ketë në stabilitetin e qytetit. Po ashtu, arrestimi i Veliajt ka sjellë reagime të ndryshme nga qytetarët dhe figura të ndryshme politike, të cilët kanë kërkuar shpejtimin e hetimeve dhe transparencë të plotë lidhur me akuzat ndaj tij.

Andi Seferi ka marrë detyrën në një periudhë delikate për Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë që është komanduar për të mbajtur postin, ai ka theksuar se do të angazhohet për ruajtjen e stabilitetit dhe vazhdimësinë e projekteve të rëndësishme për qytetin. Seferi ka deklaruar se do të punojë ngushtë me ekipin e administratës dhe do të jetë i hapur ndaj çdo hetimi që mund të zbardhë veprimet e mundshme të kundërligjshme që mund të kenë ndodhur gjatë administratës së Veliajt.

Po ashtu, janë bërë thirrje për një proces të shpejtë dhe të drejtë, duke garantuar që drejtësia të bëhet në mënyrë të pavarur, pa ndikime politike. Veliaj, i cili ka udhëhequr Bashkinë e Tiranës për një periudhë të gjatë, ka qenë një figurë e kontestuar në disa aspekte të administratës së tij, por gjithashtu ka pasur mbështetje të gjerë nga një pjesë e qytetarëve dhe forcave politike.

Një nga temat më të diskutuar në ditët në vijim do të jetë gjithashtu ndikimi që ky zhvillim mund të ketë në zgjedhjet e ardhshme lokale, dhe si mund të ndikohet imazhi i administratës së Tiranës pas këtyre ngjarjeve të papritura.