Arrestimi i Erion Veliajt: Tre skenarët e mundshëm për të ardhmen e Bashkisë së Tiranës

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u arrestua me urdhër të Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), duke u përballur me akuza të rënda për “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”. Ky zhvillim ka tronditur skenën politike dhe ka lënë hapur pyetje të mëdha për të ardhmen e Bashkisë së Tiranës, si dhe për mënyrën se si do të funksionojë institucioni në periudhën e ardhshme.

Përballë kësaj situate, tre skenarë të mundshëm janë parashikuar për fatin e Bashkisë së Tiranës:

Skenari i Parë: Veliaj mund të delegojë kompetencat e drejtimit të Bashkisë një prej nënkryetarëve të saj. Aktualisht, Bashkia e Tiranës ka pesë nënkryetarë: Andi Seferi, Keti Luarasi, Anuela Ristani, Frida Pashako dhe Jonida Halili. Ky skenar mund të jetë opsioni i parë nëse Veliaj është i paaftë të ushtrojë detyrën, por do të kërkojë një vendimmarrje të shpejtë nga ana e tij ose e institucioneve përkatëse.

Skenari i Dytë: Këshilli Bashkiak mund të mblidhet dhe të delegojë drejtimin te një prej nënkryetarëve. Ky është një veprim legjitim në situata të tilla, por kjo mund të jetë një zgjidhje afatshkurtër pasi drejtimi nëpërmjet nënkryetarëve nuk mund të vazhdojë pafundësisht pa shkaktuar pasiguri dhe pa një vendimmarrje të qëndrueshme për të ardhmen e administratës bashkiake.

Skenari i Tretë: Në përputhje me nenin 62 të ligjit për pushtetin lokal, kur një kryetar bashkie nuk paraqitet në detyrë për më shumë se tre muaj, Këshilli Bashkiak mund të propozojë shkarkimin e tij. Ky propozim mund të pasohet nga një vendimmarrje nga Këshilli i Ministrave. Ky skenar mund të merret parasysh nëse hetimet vazhdojnë dhe Veliaj qëndron për një periudhë të gjatë jashtë funksionit të tij.

Deri tani, nga ana e Partisë Socialiste dhe kryetarit të saj Edi Rama, nuk ka ndodhur ndonjë veprim politik lidhur me mundësinë e shkarkimit të Veliajt, por vëmendja mbetet e përqendruar në procesin e hetimit dhe shqyrtimin e masës së sigurisë “Arrest me burg” nga SPAK.

Ky rast ka ngjallur reagime të shumta në spektrin politik, dhe ka rikthyer në vëmendje reformat e drejtësisë dhe forcimin e mekanizmave të hetimit ndaj funksionarëve të lartë. Megjithatë, nga hetimi i SPAK janë zbuluar edhe emra të tjerë të përfshirë, si bashkëshortja e Veliajt, Ajola Xoxa, e cila ka marrë masën e sigurisë “Arrest në shtëpi” për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.

Arrestimi i Veliajt ka tronditur skenën politike dhe ka vërtetuar se drejtësia në Shqipëri është e gatshme të veprojë ndaj personave të pushtetshëm, pa dallim, duke e bërë më të qartë se lufta ndaj korrupsionit është tashmë një prioritet për institucionet e drejtësisë.