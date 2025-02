Deputetja socialiste, Klotilda Bushka, reagon pas hetimit nga SPAK: ‘Do vazhdoj të jem e dinjitetshme’!

Deputetja socialiste Klotilda Bushka ka reaguar për herë të parë pasi Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka nisur hetimin ndaj saj për veprime të paligjshme. Bushka, e cila është drejtuese e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, theksoi se është një njeri me dinjitet dhe do të vazhdojë të jetë e tillë. Ajo shtoi se sqarimin do ta japë në vendin dhe momentin e duhur. Ky reagim erdhi pas kërkesës nga deputeti demokrat Dashnor Sula që mbledhja e komisionit të drejtohet nga kolegia e tij Dhurata Çupi, për shkak të situatës së krijuar.

Klotilda Bushka deklaroi: “Ky është komision ligjesh jo hetimor. Po ushtroj detyrën time. Nëse kam diçka për ta sqaruar do e sqaroj atje. Po jam dhe vijoj të jem e dinjitetshme”.

Ndërkohë, Prokuroria e Posaçme njoftoi se deputetja është nën hetim për kryerjen e veprës penale të "Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës", sipas nenit 301 të Kodit Penal. SPAK theksoi se hetimet po kryhen për veprime të dyshuara të Bushkës që kanë penguar hetimin e një çështje penale, duke interferuar me procesin hetimor. Akuzat lidhen me procedimin penal nr. 27 të vitit 2024, dhe SPAK falënderoi Policinë e Shtetit për bashkëpunimin në fazën e ekzekutimit të masave të sigurisë.