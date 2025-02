Erion Veliaj merr vizitën e parë brenda qelisë, ja kush u interesua për kryebashkiakun

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka zhvilluar një takim me avokatin e tij.

Ky ka qenë takimi i parë për kryebashkikun e Tiranës brenda qelisë, ku dhe i është ckatuar masa e sigurisë “Arrest me burg” nga SPAK.

Ditën e nesërme në gjykatën e Posaçme do të mbahet seancë në lidhje me vlerësimin e masës së sigurisë” Arrest me burg”, mase e cila u ekzekutua ditën e djeshme nga oficerët e BKH.