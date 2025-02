Inzaghi, pas ‘hakmarrjes’ ndaj Fiorentinës: Nuk i dëgjuam kritikat, gjithsesi ishin kundër meje…

Inzaghi analizoi triumfin 2-1 ndaj Fiorentinës për mikrofonat e DAZN: "Fitore e rëndësishme e arritur së bashku, me një publik të mrekullueshëm që na mbështeti gjatë gjithë ndeshjes. Si trajner jam shumë i kënaqur. Jam i lumtur që Arnautoviç arriti të shënojë, sepse e meritonte".

A e përjetuat ndryshe këtë ndeshje?

Këto ditë kemi tentuar të rikuperojmë dhe të mos dëgjojmë shumë nga ato që thuheshin kundër meje. Djemtë bënë një paraqitje të madhe. Nuk ishte e lehtë, pasi Fiorentina mbrohej shumë thellë. Kërkohej vëmendje e madhe, në pjesën e dytë na duhej të riktheheshim në epërsi, pas asaj penalltie. U treguam të zotë duke mos i lënë hapësira kundërshtarit për kundërsulme.

A mund t’i rikuperoni energjitë tani?

Po bëjmë një rrugëtim të shkëlqyer, edhe pse ka ekipe të tjera që po bëjnë të njëjtën gjë dhe duan të njëjtin objektiv si ne. Sonte bëmë një paraqitje shumë të mirë. Për fat të keq, ajo penallti e rihapi ndeshjen, por ekipi mbeti i qetë, pavarësisht humbjes që kishim pësuar më parë në një mënyrë të hidhur.

A është Barella, lideri i vërtetë i kësaj skuadre?

Pa dyshim, është një lojtar shumë i rëndësishëm. Calhanoglu ishte i ndëshkuar dhe vinte nga dy ndeshje radhazi si titullar, ndaj vendosa ta zëvendësoj. Barella bëri një paraqitje të shkëlqyer, ashtu si Acerbi, i cili sapo ishte kthyer, edhe Zielinski.

Si është situata e të lënduarve?

Thuram duhet vlerësuar, ashtu edhe Arnautoviç. Sot u rikthye Correa. Dimarco ka qenë me temperaturë prej pesë ditësh, shpresojmë ta kemi gati për të dielën.

Cili ishte çelësi i suksesit 2-1 ndaj Fiorentinës?

Sigurisht, qëndrimi, agresiviteti dhe vendosmëria ishin kyçe. Ishte një ndeshje e luajtur mirë dhe e fituar me meritë. U treguam të zotë, patëm një qasje të mirë në të dyja pjesët, gjë që është shumë e rëndësishme. Ishim gjithmonë të përqendruar dhe nuk u demoralizuam as pas barazimit 1-1. U treguam më të bashkuar dhe më ekip krahasuar me ndeshjen e së enjtes.

Edhe Arnautoviç u zhbllokua, shënoi gol…

Ishte i shkëlqyer, jam shumë i lumtur për të. Meriton disa fjalë vlerësimi, sepse e dimë që është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne. Jam i kënaqur që arriti të marrë këtë kënaqësi, pasi punon gjithmonë shumë dhe do të na ndihmojë deri në fund të sezonit.

Nuk kanë qenë momente të qeta, pas disfatës së fundit, po ndaj Fiorentinës…

Grupi tregoi cilësinë e tij. Në këto ditë kemi tentuar të mos dëgjojmë shumë dhe të punojmë fort, kjo ishte thelbësore. Djemtë e bënë këtë me përkushtim, unë kërkoja një provë të rëndësishme nga ana e tyre. Jam shumë i kënaqur.

A keni nisur të mendoni për Juventusin tashmë?

Do të jetë një ndeshje e rëndësishme, e ndjerë nga të dyja klubet, ashtu edhe nga tifozët. Përballemi me një ekip të një niveli të lartë, do të kërkojmë të bëjmë një paraqitje të madhe, pasi kjo ndeshje ka rëndësi edhe për renditjen tonë.