Autobusi bie nga ura në një shkëmb, humbin jetën 55 njerëz në Guatemalë. Foto

GUATEMALË- Numri i të vdekurve nga rrëzimi i djeshëm i autobusit nga një urë në një periferi të kryeqytetit të Guatemalës ka arritur në 55 persona.

Autobusi i cili ishte nisur me 75 pasagjerë nga San Agustin Acasaguaztlan, rreth 100 kilometra nga Guatemala City doli nga rruga dhe ra nga një urë në një shkëmb 20 metra, duke përfunduar në një përrua.

Siç tregohet në videon e kamerave të sigurisë të transmetuar nga rrjetet televizive të Guatemalës, autobusi kaloi me një semafor të kuq me shpejtësi të madhe, gjë që përforcon skenarin se shoferi humbi kontrollin për shkak të dështimit të frenave, duke bërë që mjeti të përplasej me makinat përpara përpara se të binte nga ura.

Presidenti i Guatemalës Bernardo Arevalo shpalli tri ditë zie kombëtare, duke shprehur ngushëllimet e tij të sinqerta për familjet e viktimave të aksidentit, një nga më vdekjeprurësit në Amerikën Latine në dekadën e fundit.

Në janar 2018, 52 persona humbën jetën kur një autobus ra nga një shkëmb në Peru. Në mars 2015, 54 persona humbën jetën kur një autobus ra nga një shkëmb në jug të Brazilit.

🇬🇹HORROR IN GUATEMALA: BUS PLUNGES OFF BRIDGE, KILLING 51A packed bus crashed 20 meters into a polluted ravine in Guatemala City, leaving bodies scattered in the wastewater below. Survivors remain trapped.The bus was heading into the capital when it veered off Puente… pic.twitter.com/ks4Jx28p1F