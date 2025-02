Tërmeti i radhës 5.3 ballë trondit Santorinin. Më i fuqishmi i regjistruar deri tani

SANTORINI- Santorini është goditur nga një tjetër tërmet i madh ndërsa të tjerë më të vegjël janë të vazhdueshëm në ishullin grek. Tërmeti ishte me magnitudë 5.3 ballë, ndërsa është më i fuqishmi që ka goditur ishullin deri tani. Lëkundjet u regjistruan në orën 22:16 me orën lokale të së hënës dhe kishte një epiqendër 14 km në jugperëndim të Arkesinit, në detin midis Santorinit dhe Amorgos. Vasilis Karastathis, drejtor i Institutit Gjeodinamik tha për Kathimerini se ky tërmet me magnitudë 5.3 ballë të shkallës Rihter, nuk ndryshon thelbësisht nga tërmetet e mëparshme dhe është pjesë e serisë.

“Mund të jetë 5.3, por nuk ka asnjë ndryshim nga tërmetet e mëparshme të forta 5, 5.1 apo 5.2 ballë të shkallës Rihter”, theksoi ai dhe theksoi se nuk po flasim për një tërmet të madh.

Sipas Laboratorit të Sizmologjisë të Universitetit Kombëtar të Athinës, të dielën, kanë ndodhur 90 tërmete. Prej tyre, 14 tërmete ishin me magnitudë 4 ballë ose më të lartë, ndërsa dy tërmete me magnitudë 4.5 të shkallës Rihter ose më të lartë. Tërmeti më i fortë i së dielës ka ndodhur në orën 21:05 dhe ka qenë me magnitudë 5 ballë të shkallës Rihter.

Më shumë se 11,000 vendas dhe pushues janë evakuuar nga ishulli, me fluturime shtesë të planifikuara. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur do të qëndrojë në fuqi deri më 3 mars. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka njoftuar financim prej 2.5 milionë £ për një rrugë evakuimi emergjent nga jugu i ishullit që do të ndërtohet.

"Ne po përgatitemi për më të keqen duke shpresuar për më të mirën," u tha ai vendasve gjatë vizitës së tij në ishull të premten.

Vendasve u është kërkuar të qëndrojnë larg porteve dhe të shmangin grumbullimin në ambiente të mbyllura, ndërsa ekuipazhet e emergjencës, duke përfshirë ushtrinë, shërbimin zjarrfikës dhe policinë, janë vendosur në të gjithë ishullin. Shumë nga ata që kanë qëndruar në ishull kanë fjetur në rrugë me dyshekët e tyre, shumë të frikësuar për të qëndruar në shtëpitë e tyre në rast se ato shemben. Banorë të tjerë kanë ndërtuar mbrojtje të improvizuara nga cunami duke përdorur thasë me rërë përgjatë plazhit Monolithos, ku ndërtesat qëndrojnë në mënyrë të rrezikshme pranë ujit.

Sizmologët thonë se tërmetet janë rezultat i lëvizjeve të pllakave tektonike, jo aktivitetit vullkanik, pavarësisht se Santorini është ulur në Harkun Vullkanik Helen – një zinxhir ishujsh të formuar nga shpërthimet e lashta. Ekspertët kanë paralajmëruar se ishulli po përballet me një ‘krizë sizmike’ pa një fund të qartë në horizont, duke rritur frikën për një tërmet më të madh dhe më shkatërrues në ditët në vijim.