Hamas pezullon shkëmbimin e pengjeve pas planit të Trump për Gazën

Hamas ka pezulluar marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimin e pengjeve me Izraelin, duke shtyrë pa afat datën e parashikuar për realizimin e këtij shkëmbimi, më 15 Shkurt. Ky vendim është njoftuar përmes një deklarate nga Abu Ubaida, zëdhënës i brigadave të armatosura të Hamas, i cili theksoi se kjo pezullim do të vazhdojë deri në një njoftim të mëtejshëm.

Sipas njoftimit të Hamas, shkëmbimi i pengjeve ishte një pjesë e një marrëveshjeje të arritur në muajin Janar 2025 mes Izraelit dhe Hamasit. Në këtë marrëveshje, parashikohej që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit palestinezë me pengjet izraelitë. Megjithatë, për shkak të mosrespektimit të kushteve nga ana e Izraelit, Hamas ka vendosur të shtyjë përkohësisht këtë proces.

Ky vendim vjen pas deklaratës së Presidentit amerikan, Donald Trump, i cili njoftoi planet e tij për Rripin e Gazës. Sipas planit të Trump, asnjë palestinez nuk do të ketë të drejtë të kthehet më në Gaza, pasi ata do të zhvendosen në vendet e tjera dhe do të krijojnë shtëpi të reja atje. Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime të forta nga ana e Hamasit, i cili ka cilësuar këtë plan si një kërcënim të drejtpërdrejtë për të drejtat dhe ekzistencën e palestinezëve në Gaza.

Ministri i Mbrojtjes së Izraelit ka reaguar menjëherë ndaj pezullimit të marrëveshjes dhe ka kërkuar rimobilizim ushtarak të nivelit të lartë, për të përballuar çdo lloj skenari të mundshëm që mund të lindë si pasojë e tensioneve të rritura. Ai ka theksuar se pezullimi i shkëmbimit të pengjeve nga Hamas është një shkelje e plotë e marrëveshjes dhe mund të çojë në intensifikimin e konfliktit.

Në këtë kontekst, marrëveshja e armëpushimit dhe shkëmbimi i pengjeve mes Izraelit dhe Hamasit ishin parë si një hap i rëndësishëm për uljen e tensioneve dhe krijimin e mundësive për një zgjidhje të mundshme paqësore. Megjithatë, pezullimi i kësaj marrëveshjeje tregon se shpresa për një marrëveshje afatgjatë mund të mbetet e paqartë për momentin.

Hamas kishte lirojtë tre pengje izraelitë gjatë shkëmbimit të katërt të pengjeve, të cilat u realizuan pas arritjes së marrëveshjes së palëve në Janar 2025. Ky proces kishte për qëllim krijimin e një klime besimi dhe ndihmuar në normalizimin e marrëdhënieve të tensionuara mes dy palëve, por duket se tensionet e reja kanë rritur pasigurinë për të ardhmen e këtij procesi.