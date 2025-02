Arrestimi i Erion Veliajt, Rama do të reagojë nesër për situatën

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se do të reagojë nesër lidhur me arrestimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, një ngjarje që ka shkaktuar shumë polemika dhe përplasje në Kuvendin e Shqipërisë. Pavarësisht pritshmërive për një reagim të menjëhershëm nga ana e Ramës, ai ka lënë të nënkuptohet se do të flasë për këtë çështje në rubrikën e tij të "Sy më sy" në rrjetet sociale.

Ditën e sotme, Rama ka mbledhur Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste për të diskutuar situatën e krijuar pas arrestimit të Veliajt me urdhër të SPAK, dhe për të koordinuar qëndrimin e mazhorancës. Ky arrestim ka përçuar tensione të larta mes mazhorancës dhe opozitës, duke e çuar çështjen në qendër të diskutimeve politike.

Në Kuvend, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Rama, duke i bërë thirrje atij që të largohet nga posti pas arrestimit të Veliajt. "Iku nga Shkodra. Ku është mo, ku është Edi Rama? Ka vetëm një zgjidhje sot para shqiptarëve, largimin e Edi Ramës, dorëheqjen e tij të menjëhershme", tha Berisha gjatë seancës. Ai akuzoi SPAK-un se, me arrestimin e Veliajt, po mbronte kryeministrin Rama.

Ministri për Parlamentin, i cili reagoi pas kërkesës së Berishës, nuk komentoi vendimin e GJKKO-së, por e ftoi kreun e PD-së të bëjë kallëzim në SPAK për akuzat që ka ngritur ndaj kryeministrit Rama. "Gjeni një rast kur ky krah i sallës të jetë shprehur apo të ketë bërë komente mbi veprimet e drejtësisë. Asnjëherë. Kemi bërë komente kur drejtësia ka thënë verdiktin përfundimtar. The një lumë gënjeshtrash? Po. Merri nesër dhe bëj një kallëzim në SPAK", tha Balla.

Erion Veliaj u arrestua nga SPAK për katër akuza dhe ndaj tij u vendos masa e sigurisë “arrest me burg” deri në momentin kur ai do të dalë përpara GJKKO-së për t’u njohur me masën e sigurisë. Ky zhvillim ka përçarë më tej politikën shqiptare dhe ka shtuar tensionet mes palëve të kundërta.