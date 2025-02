Gaza nuk është në shitje, por Trump vazhdon të provokojë. Ja ‘oferta’ e re dhe si reagon Palestina

Trump dëshiron që SHBA të zotërojë Gazën, mund të lejojë shtetet e Lindjes së Mesme të ndihmojnë në rindërtim

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha sot se është i angazhuar për të blerë dhe zotëruar Gazën, por mund të lejojë që pjesë të territorit të shkatërruar nga lufta të rindërtohen nga shtete të tjera në Lindjen e Mesme.

"Jam i angazhuar për të blerë dhe zotëruar Gazën. Sa i përket rindërtimit të saj nga ana jonë, mund t’ua japim shteteve të tjera në Lindjen e Mesme për të ndërtuar pjesë të saj, njerëz të tjerë mund ta bëjnë këtë, nën kujdesin tonë. Por ne jemi të angazhuar për ta zotëruar atë, për ta marrë atë dhe për t’u siguruar që Hamasi të mos kthehet," tha Trump.

Trump i bëri këto komente për gazetarët në bordin e Air Force One gjatë udhëtimit të tij për në New Orleans për të ndjekur kampionatin e Super Bowl të Ligës Kombëtare të Futbollit.

"Nuk ka asgjë për t’u kthyer njerëzit atje. Vendi është një vend shkatërrimi. Pjesa e mbetur do të shkatërrohet. Gjithçka është shkatërruar," tha ai.

Trump gjithashtu tha se ishte i hapur për mundësinë e lejimit të disa refugjatëve palestinezë në Shtetet e Bashkuara, por do të shqyrtonte kërkesa të tilla rast pas rasti.

Ezzat El Rashq, anëtar i byrosë politike të Hamasit, dënoi komentet e fundit të Trump mbi blerjen dhe zotërimin e Gazës, tha grupi në një deklaratë.

"Gaza nuk është një pronë për t’u shitur dhe blerë. Është një pjesë integrale e tokës sonë palestineze të pushtuar," dhe palestinezët do të pengojnë planet e zhvendosjes, shtoi Rashq.

Trump ka folur për zhvendosjen e përhershme të palestinezëve që jetojnë në Gazë dhe tha se do të krijonte një "Rivierë të Lindjes së Mesme."

Javën e kaluar, Trump hodhi idenë që Shtetet e Bashkuara të marrin përsipër Gazën dhe të angazhohen në një përpjekje masive rindërtimi.

Komentet e tij ishin të paqarta mbi të ardhmen e palestinezëve që kishin duruar mbi një vit bombardime nga Izraeli në përgjigje të një sulmi të Hamasit në tetor 2023.

Nuk është e qartë nën çfarë autoriteti Shtetet e Bashkuara do të pretendonin Gazën. Njoftimi i Trump-it tërhoqi menjëherë kritika nga disa vende.

Më herët të dielën, presidenti izraelit Isaac Herzog tha se Trump pritet të takohet me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe ndoshta me princin e kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, megjithëse ai nuk dha data për bisedimet.

Komentet, të bëra në një intervistë me Maria Bartiromo të Fox News, erdhën si përgjigje ndaj një pyetjeje mbi propozimin e fundit të Trump për të marrë përsipër dhe rindërtuar Rripin e Gazës.

Herzog nuk tha se kur ose ku do të zhvilloheshin takimet, as nuk diskutoi përmbajtjen e tyre të mundshme. Ai gjithashtu vuri në dukje se Trump pritet të takohet me mbretin Abdullah të Jordanisë në ditët në vijim, gjë që agjencia shtetërore e lajmeve e Jordanisë e ka raportuar tashmë.

"Presidenti Trump pritet të takohet me liderë të mëdhenj arabë, së pari dhe më kryesorja me mbretin e Jordanisë dhe presidentin e Egjiptit dhe mendoj gjithashtu me princin e kurorës së Arabisë Saudite gjithashtu," tha Herzog.

"Këta janë partnerë që duhet të dëgjohen, me të cilët duhet të diskutohet. Ne duhet të respektojmë ndjenjat e tyre gjithashtu dhe të shohim se si ndërtojmë një plan që është i qëndrueshëm për të ardhmen," tha Herzog.

Arabia Saudite e ka refuzuar në mënyrë të prerë planin e Trump për Gazën, ashtu si edhe shumë liderë botërorë.

Mbreti Abdullah i Jordanisë planifikon t’i thotë Trump-it gjatë takimit të tyre të planifikuar më 11 shkurt në Uashington se propozimi është një recetë për radikalizëm që do të përhapë kaos nëpër Lindjen e Mesme dhe do të rrezikojë paqen e mbretërisë me Izraelin, raportoi Reuters më herët këtë javë.

Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment. Nuk ishte menjëherë e mundur të kontaktoheshin zyrtarët në Kajro dhe Riad. /noa.al me të dhëna nga Reuters dhe Fox