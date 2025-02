Berishën e pyesin se sa i ka kushtuar PD-së strategu i fushatës së Trump? Ja përgjigja e tij?

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është pyetur nga gazetarët për koston e angazhimit të Chris LaCivita, një prej strategëve të fushatës së ish-presidentit Donald Trump, i cili është angazhuar si drejtues i fushatës së PD për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Në përgjigjen e tij, Berisha u shpreh se detajet financiare të marrëveshjes do të bëhen të ditura në një moment të ardhshëm, duke theksuar se "Do t’i merrni vesh që të gjitha. Nuk ka asnjë sekret. Nuk jam unë personi që jam marrë me negociatën." Kjo ka lënë të nënkuptohet se do të ketë transparencë mbi këtë çështje në të ardhmen, por për momentin ai nuk ka dhënë asnjë informacion konkret mbi shumat që janë përfshirë në kontratën me LaCivita.

Berisha gjithashtu u pyet për mundësinë e zhvillimit të zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë e Tiranës pas arrestimit të Erion Veliajt. Në lidhje me këtë, ai u shpreh se Partia Demokratike do të studiojë me kujdes mundësinë e kandidaturave për kryetar bashkie dhe se "PD sigurisht që do të studiojë me shumë vëmendje kandidatët e saj". Megjithatë, ai shtoi se kërkon dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar atë si "kukullën e Sorosit".