Trump: SHBA do të blejë dhe do të zotërojë Gazën, por palestinezët nuk do të kthehen më aty

Presidenti Donald Trump tha se palestinezët në Gaza nuk do të kishin të drejtë të kthehen sipas planit të tij për "pronësinë" e SHBA-së mbi territorin e shkatërruar nga lufta, duke kundërshtuar zyrtarë të tjerë në administratën e tij që kanë kërkuar të argumentojnë se Trump po bënte thirrje vetëm për zhvendosjen e përkohshme të popullsisë së saj.

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka shprehur angazhimin e tij për të blerë dhe zotëruar Rripin e Gazës, duke shtuar se ky projekt do të shoqërohet me zhvendosjen e dy milionë palestinezëve që jetojnë aktualisht atje.

Trump e theksoi këtë qëndrim në një deklaratë të fundit për mediat, duke shpjeguar se plani i tij synon një rregullim afatgjatë të territorit të Gazës.

Sipas tij, një ndër elementët kryesorë të këtij propozimi është përfshirja e vendeve të Lindjes së Mesme në rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar dhe krijimin e kushteve më të mira jetese për refugjatët palestinezë.

Trump tha se SHBA do të bëjë investime të mëdha për të krijuar "ndërtime të bukura", duke garantuar kushte të përmirësuara për ata që do të mund të zhvendosen, por njëkohësisht njoftoi se palestinezët nuk do të mund të kthehen më në Gaza.

Ky qëndrim ka shkaktuar reagime të fuqishme nga ana e liderëve palestinezë, si dhe nga grupi militant Hamas, i cili ka qeverisur territorin për më shumë se një dekadë. Ata e kanë quajtur planin e Trump një "shkelje të të drejtave të popullit palestinez" dhe kanë theksuar se toka palestineze "nuk është në shitje".

Kundërshtimet ndërkombëtare dhe mbështetja izraelite

Deklaratat e Trump janë përballur me një valë kundërshtish nga e gjithë bota. Organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Europian dhe shumica e shteteve arabe kanë shprehur skepticizëm për këtë propozim, duke e cilësuar si një shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe të të drejtave të njeriut. Ata kanë paralajmëruar se një veprim i tillë mund të acarojë edhe më tej tensionet në një rajon tashmë të shkatërruar nga lufta dhe dhuna.

Nga ana tjetër, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka mbështetur idenë e Trump, duke e cilësuar atë si një plan "revolucionar dhe krijues", që mund të çojë në një zgjidhje afatgjatë për paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme. Netanyahu ka theksuar se ideja e një zgjidhjeje të mundshme për Gazën është një mundësi e pazakontë që duhet përshëndetur, për shkak të mundësive që ajo krijon për të forcuar sigurinë e Izraelit dhe për të garantuar një mundësi më të mirë jetese për palestinezët që do të mbeten pas zhvendosjes.

Përkeqësimi i situatës humanitare në Gaza

Deklaratat e Trump vijnë pas një periudhe tepër të tensionuar dhe të dhimbshme në Gaza, ku konflikti ka pasur pasoja të mëdha humanitare. Në muajt e fundit, Gaza ka kaluar nëpër një periudhë lufte 16-mujore, gjatë së cilës janë shkatërruar të paktën 70% të ndërtesave, dhe shumë nga objektet kryesore si spitalet, shkollat dhe sistemet e ujësjellësit janë dëmtuar rëndë.

Sipas ministrisë së shëndetësisë të Gazës, më shumë se 48,180 njerëz kanë humbur jetën që nga fillimi i luftës, dhe mijëra të tjerë janë plagosur. Pjesa më e madhe e popullsisë është detyruar të largohet nga shtëpitë e tyre, duke kërkuar strehim në kushte jashtëzakonisht të vështira. Shtimi i mungesave të ushqimit, karburantit, ilaçeve dhe nevojave të tjera themelore ka thelluar më tej krizën humanitare.

Në këtë kontekst, plani i Trump për të "blerë" Gazën dhe për të ofruar një mundësi për rindërtim ka ngjallur një debat të madh mbi drejtësinë dhe legjitimitetin e tij. A do të jetë ky një hap drejt një zgjidhjeje afatgjatë për Gazën, apo një mundësi për të ndarë një tjetër pjesë të Lindjes së Mesme, është një pyetje që mbetet ende e hapur, ndërkohë që e gjithë bota vazhdon të ndjekë me shqetësim zhvillimet në këtë rajon të trazuar.