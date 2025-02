‘Berisha mik i madh i SHBA-ve! E dimë që mund të fitojë’! Drejtuesi i fushatës së presidentit Trump flet si konsulent i PD

Tiranë, 10 Shkurt 2025 – Christopher LaCivita, drejtuesi i fushatës elektorale të presidentit amerikan Donald Trump, ka marrë përsipër drejtimin e fushatës së Partisë Demokratike në Shqipëri për zgjedhjet e 11 majit. Gjatë prezantimit të tij, LaCivita e theksoi se qëllimi është të sigurohet një kryeministër që është një mik i vërtetë i SHBA-ve dhe që do të punojë ngushtë me presidentin Trump.

LaCivita ka shprehur besimin e tij se Sali Berisha, kreu i PD-së, është një mik i SHBA-ve dhe ka potencialin për të fituar zgjedhjet. Ai theksoi se Berisha, ashtu si Trump, është persekutuar nga qeveria dhe se ky është një element i rëndësishëm që i lidh ata. Ai shtoi se, ashtu si Trump, PD dhe Berisha synojnë të “bëjnë Shqipërinë të madhe sërish.”

“Ne jemi këtu sepse duam një kryeministër që është një mik i vërtetë i Shteteve të Bashkuara dhe që do të punojë me sukses me SHBA-të dhe presidentin Trump. Sali Berisha është një mik i SHBA-ve prej shumë kohësh. E dimë që mund të fitojë,” deklaroi LaCivita gjatë fjalës së tij.

Ky angazhim i LaCivita vjen si një nismë për të forcuar lidhjet mes Partisë Demokratike dhe SHBA-ve në prag të zgjedhjeve të ardhshme.