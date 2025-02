Horoskopi i sotëm nga Paolo Fox, e hënë 10 shkurt 2025 për çdo shenjë

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: pasqyra astrologjike e ditës së sotme, e hënë 10 shkurt 2025 për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Sot është një ditë që kërkon durim dhe qetësi. Mund të ndihesh i tunduar të reagosh menjëherë ndaj situatave, por do të ishte më mirë të mendosh dy herë para se të flasësh. Disa provokime mund të jenë të qëllimshme, ndaj mos u përfshi në debate të panevojshme. Fiziologjikisht, mund të ndjesh një lodhje të vogël, prandaj përpiqu të pushosh sa më shumë dhe të shmangësh stresin. Nesër do të jetë një ditë më e favorshme për veprim dhe vendime të rëndësishme.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Çfarëdo që të kesh në mendje për të bërë, sot është dita për të folur dhe për të menduar me qetësi rreth planeve të tua profesionale. Një periudhë me përgjigje dhe mundësi të reja po afrohet, veçanërisht pas datës 14 shkurt. Është një moment i mirë për të rikthyer shpirtin romantik në jetën tënde, pasi kjo të ndihmon të përballosh sfidat me më shumë lehtësi. Nëse ke pasur pasiguri në dashuri, tani është koha të lësh pas të kaluarën dhe të ecësh përpara me besim.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një ditë e ngarkuar me angazhime, por me një energji pozitive për projekte dhe punë. Shkurti është një muaj që të favorizon, veçanërisht në aspektin profesional dhe financiar. Pjesa e parë e muajit është më e favorshme se e dyta, ndaj shfrytëzo këtë moment për të marrë vendime të rëndësishme. Mos ki frikë nga idetë e reja apo ndryshimet, pasi gjithçka që mbjell tani mund të sjellë rezultate të mira në të ardhmen. Nga maji e tutje, yjet do të favorizojnë marrëdhëniet e sinqerta dhe të forta.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Sot është një ditë e mbushur me emocione të forta, pasi Hëna ndikon drejtpërdrejt në shenjën tënde. Marsi mund të të shtyjë të jesh më impulsiv dhe të provokosh ata që nuk të kanë dhënë përgjigjet e duhura. Në dashuri, shkurti ka sjellë disa tensione, dhe është e rëndësishme të mos e dëmtojësh një histori të bukur për shkak të një reagimi të nxituar. Në aspektin profesional, kjo ditë mund të të ndihmojë të qartësosh rrugën që do të ndjekësh në muajt e ardhshëm. Ki kujdes me fjalët dhe veprimet, pasi ndikimi i tyre mund të jetë më i madh nga sa mendon.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Pas disa ditëve të paqëndrueshme, sot fillon të gjesh një ekuilibër më të mirë. Nesër Hëna do të jetë në shenjën tënde, duke të sjellë energji pozitive. Deri më 14 shkurt, është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet e panevojshme dhe konfliktet ekonomike. Merkuri në opozitë mund të sjellë tensione në marrëdhëniet familjare, veçanërisht me prindërit ose fëmijët, sidomos nëse ka çështje ligjore apo trashëgimie në diskutim. Nëse je përqendruar shumë në punë, është koha t’i japësh më shumë vëmendje ndjenjave dhe marrëdhënieve personale. Familja dhe lidhjet e ngushta kanë nevojë për më shumë përkushtim nga ana jote.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Qielli sot është më i favorshëm për ty. Hëna ndikon pozitivisht, duke të dhënë një ndjesi stabiliteti dhe qartësie. Venusi nuk është më në kundërshtim, gjë që sjell një periudhë më të mirë për veprim konkret dhe vendime të qarta, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Nëse ke përfunduar vitin 2024 me dyshime ose ndjenja të pasigurta, tani është koha për të kërkuar më shumë nga vetja dhe nga të tjerët. Në dashuri, nëse ke pasur probleme të shkaktuara nga faktorë të jashtëm, tani është momenti për të rigjetur intimitetin dhe për të forcuar lidhjen. Sot është dita ideale për të vepruar me vendosmëri dhe për të bërë hapa përpara drejt qëllimeve të tua.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Në këtë periudhë, marrëdhëniet sentimentale kanë një ndikim më të vogël krahasuar me angazhimet profesionale. Kjo nuk do të thotë se dashuria është në krizë të pashpresë, por nëse një histori ka pasur probleme prej kohësh, tani duhet trajtuar me shumë kujdes. Je i/e fokusuar te puna dhe përpjekja për të përmirësuar imazhin dhe statusin tënd. Nëse në të kaluarën ke hasur vështirësi apo pengesa, është e kuptueshme që tani ke një dëshirë të madhe për t’u rikuperuar dhe për të arritur suksesin që meriton. Vazhdo me qetësi dhe mos u shpërqendro nga problemet kalimtare.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Hëna është në një pozicion të favorshëm për ty sot, duke të dhënë energji dhe qartësi mendore. Pas datës 14 shkurt, do të fillojë një periudhë akoma më e mirë për ty, me mundësi për të fituar më shumë ose për të marrë përgjigje që kanë vonuar deri tani. Është e rëndësishme të tregohesh i hapur dhe i qetë në raport me të tjerët. Njerëzit ndiejnë kur je dyshues ose i rezervuar, prandaj mundohu të gjesh një ekuilibër mes kujdesit dhe gatishmërisë për të bashkëpunuar. Në të kaluarën ke qenë i/e lëkundur për t’i besuar të tjerëve, por tani është koha për të hapur rrugë të reja. Gjysma e dytë e shkurtit do të sjellë suksese dhe mundësi të rëndësishme.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Mos humb kohë tani! Nëse ke një miqësi ose një dashuri që ia vlen, është momenti ta ndjekësh. Venusi do të mbetet aktiv për disa javë, duke krijuar mundësi për romanca dhe pasion. Historitë e reja do të kenë luhatje dhe sfida, por kjo do t’i bëjë edhe më intriguese. Shkurti është një muaj me shumë emocione, ndërsa marsi mund të sjellë disa shqetësime. Prandaj, nëse ke një histori të re, do të duhet të luftosh për ta bërë atë të funksionojë. Nëse ke ndjerë padrejtësi në të kaluarën, Jupiteri kërkon që të jesh i/e durueshëm/e – kohë më të mira po vijnë dhe shumë gjëra do të marrin drejtimin e duhur.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Me Marsin dhe Venusin në një pozicion sfidues, sot është një ditë për të reflektuar para se të veprosh. Mund të ndjesh se nuk je aq i/e hapur sa më parë ndaj të tjerëve, dhe kjo është normale kur ndihesh i/e mbingarkuar me përgjegjësi. Ti je një person i durueshëm, por kur e kupton se një situatë nuk po ecën siç dëshiron, bëhesh më i/e prerë dhe vendos ultimatume. Sot mund të ndjesh këtë tendencë më shumë se zakonisht – ose gjërat shkojnë sipas planit tënd, ose nuk shkojnë fare. Në dashuri dhe në jetë, duhet të rishikosh qëllimet dhe ëndrrat e tua, duke u fokusuar në atë që ka vërtet rëndësi për ty.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Merkuri dhe Jupiteri janë në një kombinim shumë të favorshëm për ty, duke sjellë ide të reja dhe mundësi të papritura. Ti je një shenjë e krijimtarisë dhe inovacionit, prandaj sot mund të të vijë një ide brilante që mund të kthehet në një projekt të suksesshëm. Kjo vlen sidomos për ata që punojnë në art, teknologji apo fusha kreative. Në dashuri, emocionet do të forcohen javët e ardhshme dhe do të ndihesh më i/e lidhur me njerëzit që të rrethojnë. Nëse ke dikë të veçantë pranë, është momenti i duhur për të ndërtuar projekte për të ardhmen, sidomos për verën.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Sot ke një qiell të favorshëm, me Hënën që të ndihmon të rifitosh ekuilibrin dhe qetësinë e brendshme. Megjithatë, ndonjëherë ndjen presion të brendshëm për shkak të shumë mendimeve dhe emocioneve të ndryshme. Në dashuri, nuk ke borxhe ndaj askujt – përkundrazi, ke dhënë më shumë nga ç’ke marrë. Çfarë kërkon në këmbim? Sinqeritet dhe pak më shumë vlerësim nga të tjerët. Në aspektin profesional, gjërat do të përmirësohen pas datës 14 shkurt, kështu që nëse ende nuk ke marrë rezultatet që dëshiron, mos u shqetëso. Gjysma e dytë e muajit do të sjellë më shumë stabilitet dhe mundësi të reja. /noa.al