Çudi në Turqi, Morata shënon me penallti, kundërshtarët braktisin fushën! Video

Në një ngjarje të pazakontë në Superligën turke, Álvaro Morata shënoi golin e tij të parë për Galatasaray duke realizuar një penallti kundër Adana Demirspor, por vendimi i diskutueshëm për penalltinë çoi në një protestë të fortë. Pasi Mertens u rrëzua nga një kontakt me Semih Güler, vendimi i arbitrit Oguzhan Çakır dhe VAR-it, drejtuar nga Jakob Alexander Sundberg, shpërtheu një reagim të fortë nga Adana Demirspor.

Pas disa minutash loje, trajneri Mustafa Alper Avcı mori një vendim drastik, duke tërhequr ekipin nga fusha për të protestuar ndaj vendimit të gjyqtarëve. Ky akt shokuese la shumë pyetje në lidhje me të ardhmen e ndeshjes dhe përballjen që mund të ndodhë pas kësaj situate. Galatasaray konfirmoi tërheqjen e kundërshtarëve me një postim në rrjetet sociale. Federata Turke e Futbollit tani do të vendosë se çfarë do të ndodhë me rezultatin përfundimtar të ndeshjes.