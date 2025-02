Vuçiç i çahet goma e makinës. Nisin hetimet

Beograd – Makina e presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka pësuar një defekt ditën e sotme. Teksa presidenti Vuçiçi shte duke shkuar në turneun e planifikuar në Qarkun Qendror Banat në Vojvodinë goma e pasme e makinës ka plasur. Pas incidentit, Vuçiç doli nga vetura dhe u transferua në një automjet tjetër dhe vazhdoi turneun. Në një tubim në Kikinda, ai tha se i ka plasur goma rrugës për në Mokrin.

“Pas vizitës në Melenci, unë do të shkoja në Mokrin para mitingut të madh në Kikinda dhe në atë rrugë isha me makinën time. Nëse ka plasur rrota, kjo u mbetet autoriteteve ta përcaktojnë dhe ata do ta përcaktojnë. Arrita në Mokrin dhe kalova në një makinë tjetër”, tha ai.

Bëhet fjalë për një makinë të blinduar e krijuar posaçërisht për transportin e zyrtarëve. Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë tha se një hetim është duke u zhvilluar lidhur me rastin.

