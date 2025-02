Berisha nga protesta: Do rrëzojmë për të dytën herë diktaturën

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mori fjalën në protestën e organizuar para Kryeministrisë, duke rikujtuar momentet e një viti më parë, kur ai ishte nën masën e sigurisë "arrest në shtëpi". Ai theksoi forcën dhe unitetin e PD-së dhe nënvizoi angazhimin për të përmbysur regjimin aktual.

Gjatë protestës para Kryeministrisë, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh se PD është më e fuqishme dhe më e bashkuar se kurrë, duke u përpjekur për të arritur qëllimin e saj për një Shqipëri më të lirë dhe demokratike.

"Një vit më parë, ishim këtu në shesh, kur lideri i opozitës ishte i arrestuar në kundërshtim me ligjin dhe Kushtetutën, dhe unë mbajta fjalën time nga një ekran televiziv si i burgosur politik. Por, nga ajo protestë hodhëm themelet e çdo fitoreje që meritojmë dhe do të kemi," tha Berisha, duke nënvizuar se PD ka arritur të ngrihet si një forcë e pamposhtur.

Lideri demokrat theksoi se sot, Partia Demokratike është forca më e përkrahur dhe më e bashkuar, dhe se kjo e sotmja është PD që do të përmbysë për të dytën herë diktaturën në Shqipëri. Ai e quajti regjimin aktual një "narkodiktaturë", duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për lidhje me klane mafioze.

Berisha bëri gjithashtu një deklaratë mbështetëse për ish-deputetin Ervin Salianji, të cilin e cilësoi "martir të gjallë të fjalës së lirë", duke theksuar se opozita nuk trembet nga përpjekjet e regjimit për ta frikësuar.

"Martiri i gjallë i fjalës së lirë u burgos sepse u përball dhëmbë për dhëmbë me klanin mafioz Rama-Xhafa, dhe menduan se do të na trembnin. Por gabuan. Ne jemi këtu dhe do të vijojmë të luftojmë për lirinë dhe të drejtat e popullit shqiptar," tha Berisha.