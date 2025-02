Zbulohet plani i Trump për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë deri në Pashkë! Kushtet për Kievin dhe Moskën

Presidenti amerikan Donald Trump do të përpiqet ta detyrojë presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të pranojë një armëpushim me Rusinë deri në Pashkë, sipas një plani paqeje, raporton një burim.

Trump, i cili ka pohuar prej kohësh se do të ishte në gjendje të negocionte përfundimin e pushtimit brutal të Ukrainës brenda një dite të vetme, thuhet se po punon për ta përfunduar luftën brenda 100 ditëve.

Planet e pakonfirmuara, të raportuara nga media ukrainase Strana, po qarkullojnë në “qarqet politike dhe diplomatike” në Ukrainë dhe përfshijnë një armëpushim deri më 20 prill, i cili do të ndalonte përparimin e vazhdueshëm të Rusisë, një ndalim për Ukrainën për t’u anëtarësuar në NATO dhe një kërkesë për Kievin që të pranojë sovranitetin rus mbi territoret e aneksuara.

Përveç kësaj, trupat ukrainase do të duhet të tërhiqen nga rajoni Kursk i Rusisë, ku nisën një kundërofensivë në gusht, ndërsa një kontingjent i ushtarëve evropianë, i cili mund të përfshijë trupa britanikë, do të ngarkohet me mbikëqyrjen e një zone të çmilitarizuar. Trupat amerikane nuk do të jenë pjesë e këtij kontingjenti.

Bashkimi Evropian do të kërkohet të ndihmojë Ukrainën në përpjekjet e saj për rindërtim, të cilat mund të kushtojnë deri në 486 miliardë dollarë (392 miliardë paund) gjatë dekadës së ardhshme, sipas institutit gjerman Marshall Fund.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka mohuar ekzistencën e planeve për armëpushim, ndërsa Shtëpia e Bardhë ende nuk ka komentuar zyrtarisht mbi këto raporte.

Por nëse planet konfirmohen, Zelensky dhe Vladimir Putin do të zhvillonin një telefonatë brenda pak ditësh, përpara se të takoheshin ose në fund të shkurtit ose në fillim të marsit. Një deklaratë zyrtare për armëpushimin do të bëhej më 20 prill.

Një deklaratë mbi parametrat e rënë dakord për përfundimin e luftës do të publikohej më 9 maj, pas së cilës Kievit do t’i kërkohej të mos zgjasë ligjin ushtarak apo të mobilizojë trupa.

Trump gjithashtu dëshiron të krijojë një Konferencë Ndërkombëtare të Paqes, e ndërmjetësuar nga kombe të tjera të rëndësishme, e cila do të mblidhej për të arritur një marrëveshje për përfundimin e luftës brutale, që sipas Zelenskyt ka shkaktuar mbi 45,000 viktima në radhët e ushtrisë ukrainase dhe rreth 840,000 viktima ruse, sipas agjencive të inteligjencës së Ukrainës.

Megjithëse shumë nga termat e këtij plani përfshijnë lëshime nga Ukraina, Trump gjithashtu thuhet se planifikon të vazhdojë mbështetjen amerikane për ushtrinë ukrainase dhe të sigurojë një rrugë për anëtarësimin e saj në BE deri në vitin 2030.

Por Rusia do të përfitonte gjithashtu, pasi planet përfshijnë heqjen graduale të sanksioneve ndaj energjisë ruse gjatë disa viteve, me kusht që të ardhurat nga tarifat speciale mbi energjinë të përdoren për rindërtimin e Ukrainës.

Zyra e Zelenskyt e ka mohuar me forcë legjitimitetin e këtyre planeve për paqe.

Andriy Yermak, kreu i Zyrës së Presidentit të Ukrainës, shkroi në Telegram se planet nuk ‘ekzistojnë në realitet’, duke shtuar se raporte të tilla shpesh maskojnë akuza të përhapura nga rusët.

Zelensky u tha mediative të dielën: “Lufta e Rusisë është kundër Ukrainës, kundër Evropës, kundër gjithë botës, por mbi të gjitha, lufta zhvillohet në tokën tonë. Është e pamundur të përjashtohet Ukraina nga ndonjë platformë negociatash. Ose kjo platformë negociuese nuk do të ketë rezultate reale, ose do të ketë vetëm rezultate politike. Dhe rezultate të tilla nuk do të kenë asnjë lidhje me sigurinë apo fundin e luftës.”

Ai shtoi: “Do të doja vërtet që zëri evropian të ishte i pranishëm. Kjo është e rëndësishme për ne, sepse ne do të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Por sot nuk mund të them qartë se cila do të jetë struktura e procesit …