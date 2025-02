Kanabisi mjekësor, hyjnë në fuqi procedurat për pagimin e tarifës së licencimit dhe paketimit

Këtë vit pritet të hapen aplikimet për licencën e operatorëve që bëjnë të lejohen të kultivojnë dhe të përpunojnë kanabisin në vend për qëllime mjekësore.

Nga ministritë e marra janë miratuar me miratimin e procedurave për kryerjen e pagesave të ruajtura të tarifave për ndërmarrjet e operatorëve, dhe rregullat për kontrollin e kontrollit dhe të paketimit të produkteve.

Në Fletoren Zyrtare është udhëzimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Financave dhe Ekonomisë.

Tarifa e internetit në nenin 14 pika 9, të ligjit nr. 61/2023, “Për kultivimin dhe përpunimin e bimëve të Cannabis-it dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale” është në vlerën 100 000 lekë. Kjo tarifë është e pakthyeshme.

Në udhëzim shërbimet se tarifa do të paguhet nga subjekti që kërkon të licencohet sipas faturës për arkëtim, referuar modelit të miratuar me urdhrin nr. 35, datë 11.11.2009, të Ministrisë së Financave, “Për miratimin e faturës për arkëtim”.

Subjekti, për të proceduar me pagesë, duhet të jetë nga faqja ëeb e Agjencisë faturën shkarko për arkëtim. Më tej “Fatura për arkëtim”, paraqitet nga subjekti në bankën e nivelit të dytë për të kryerjen.

Banka e nivelit të dytë do të pranojë arkëtimin e tarifave vetëm me personin e faturës së plotësuar me të dhënat sipas modelit të bashkëlidhur. Dokumenti i lëshuar nga banka, që vërteton kryerjen e lirë, dorëzohet pranë Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Cannabis-it së bashku me dokumentacionin e nevojshëm për aplikim.

Të ardhurat janë përfituar nga kjo tarifë arkëtohen në llogarinë e të ardhurave të ardhura në favor të Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Cannabis-it dhe sipas përcaktimit të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 646, datë 16.10.2024, “Për veprimet dhe shërbimet e përdorimit të Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Cannabis-it”.

Vendimi i Këshillit të Ministrave, ka kompanitë që 70% e arkëtimeve nga tarifat e licencimit do të kalojnë buxhetin e shtetit dhe 30% buxhetin e Agjencisë Kombëtare të Cannabis-it.

Po ashtu sipas nenit 15 i ligjit për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore përcaktohej se pas vitit të tretë, operatorët bëjnë të paguajnë një tarifë vjetore të barabartë me 1,5% të paguajnë vjetor, por, në çdo rast, jo më pak se 10, 000, 00 lekë.

Ndërkohë që ministrisë së Bujqësisë “Për udhëzimet e kontrollit të kontrollit, lidhur me metodat e kontrollit të kontrollit, si dhe të kontrollit të kontrollit dhe mikrobisë, për të kontrolluar paketimin, dhe kontrollin” i përcaktueshëm në Fletoren Zyrtare metodat e kontrollit të kontrollit, para paketimit të materialit si dhe e paketimit, dhe sasinë e vogël.

Në udhëzim thuhet se metodat që do të bëjnë për analizimin e studimit në lidhje me kriteret e gjuhës importuese. Ndërsa paketimi në çdo rast, duhet të plotësohet sipas shtojcës nr. 2 bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e një udhëzimi, duke përfshirë kriteret si etiketa duhet të përmbahen të produkteve dhe të tjera që reklamojnë keqinformimin e konsumatorit, si dhe paketimi të jetë i sigurt për transportin./ Monitor