Interi ‘shkërmoqet’ në Firence, nuk fshihet Inzaghi: Gabuam totalisht, përgjegjësia është e imja

Fiorentina e mposhti Interin 3-0 në ndeshjen e prapambetur, e vlefshme për javën e 14-të të Serie A, e cila ishte ndërprerë pas 17 minutash në dhjetor për shkak të problemeve shëndetësore të Bove. Në "Franchi", skuadra e Palladinos bëri një paraqitje të shkëlqyer dhe siguroi fitoren në pjesën e dytë (shënuan Ranieri dhe Kean me dopietë). Interi humbi mundësinë për t’u ngjitur në krye të renditjes dhe mbeti tri pikë pas Napolit, ndërsa Fiorentina u barazua me Lazion në vendin e katërt. Simone Inzaghi e analizoi humbjen e hidhur për “Sky Sport”:

Si e shpjegoni këtë paraqitje?

Kemi gabuar plotësisht në këtë ndeshje, na mungoi gjithçka. Humbja është e merituar, komplimente për Fiorentinën. Nuk arritëm të reagonim, pavarësisht sinjaleve paralajmëruese që kishim që në pjesën e parë. Përgjegjësia kryesore është e imja. Do ta analizojmë këtë humbje, por nuk është momenti për dramatizim. Kjo skuadër nuk dorëzohet pas një disfate. Nuk dua justifikime, as alibi, as lodhje, thjesht nuk dhamë atë që japim zakonisht në fushë.

Çfarë ndryshon në renditje?

Nuk ka kuptim të bëjmë llogari, vetëm puna mund të na ndihmojë të dalim nga kjo situatë. Sonte na mungoi gjithçka. U përballëm me një ekip në vështirësi, por ata treguan dyfishin e agresivitetit tonë dhe fituan me meritë. Teknikisht ishim të dobët, Fiorentina mbrohej gjithmonë mirë. Kthehemi në shtëpi të mposhtur, të lënduar dhe me kokën ulur, por unë njoh vetëm një rrugë: punën. Ka ende shumë pikë në lojë, do të rikthehemi më të fortë.

Paraqitja e Calhanoglu…

E dimë sa i rëndësishëm është për ne dhe po rikuperon minutazhin, por nuk dua të analizoj individët sonte. Ishte një paraqitje negative në përgjithësi dhe, siç e thashë, përgjegjësia është e imja.

Interi ka dy skuadra të forta apo do të kishte nevojë për ndërhyrje në disa pozicione?

Jam i kënaqur me atë që kam. Po rikuperojmë disa lojtarë, por në sulm Taremi ende po përballet me një problem që nga ndeshja me Lecce, ndërsa Correa është ende jashtë. Nuk është momenti të flasim për merkato. Kjo skuadër më ka dhënë shumë kënaqësi, tani është normale të jemi të zemëruar, por duhet të gjejmë mënyrën më të mirë për të reaguar. Ka ende shumë për të luftuar.