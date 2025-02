Tërmet, bien ndjeshëm çmimet e vilave luksoze dhe shtëpive të pushimit në Santorini

Aktiviteti intensiv sizmik në Santorini ka sjellë një mori rritjesh të reklamave për shitjen e pronave të patundshme.

Pronat luksoze në Santorini, konkretisht në zonën e Oia-s, me pamje të mrekullueshme, pishina, dhoma gjumi dhe tarraca të bollshme, kryesojnë në reklama, pas tërmeteve të vazhdueshme në Santorini.

Sipas asaj që raportoi televizioni grek MEGA, një sipërfaqe prej 63 m2 shtëpi ra me 100,000 euro, nga 950,000 euro në 850,000 euro. Reklamimi përkatës është krijuar më 14 tetor dhe është përditësuar më 4 shkurt, në kohën e tërmeteve.

Dhe nuk është shembulli i vetëm i rënies së çmimeve në mes të panikut nga tërmetet. Edhe në pronat më të përballueshme, çmimet kanë marrë një kthesë në rënie, si për shembull në një apartament 55 m2 në Thira, me një pamje të mrekullueshme dhe hapësira që mund të akomodojnë një familje. Apartamenti në fjalë ka rënë për 40 mijë euro. Çmimi fillestar ishte 220,000 euro dhe zbriti në 180,000 euro dhe në fakt raportohet se është i diskutueshëm. Shpallja, e cila u publikua më 12 dhjetor, u rinovua vetëm më 5 shkurt.

Një tjetër shtëpi e veçuar në ishull ka shënuar rënie çmimi. Shtëpia është 100m2, e cila është e bollshme për një shtëpi pushimi familjare me oborr dhe disa zona tashmë të rinovuara. Shtëpia ka rënë nga 420,000 euro në 380,000 euro dhe kjo është bërë me rinovim së fundmi, edhe pse reklama është krijuar vitin e kaluar në korrik.

Prandaj, çmimi për metër katror është 3800 euro nga 4200, ku ekspertët e tregut thonë se tregu tashmë po shkon drejt tregut të "Rihterit".

Disa duan t’i japin pronat e tyre dhe shqetësohen se aktiviteti sizmik mund t’i pengojë blerësit, ndaj i joshin me një zbritje, të tjerë kanë frikë se dëmi i mundshëm do t’u kushtojë kohë dhe para dhe nga ana tjetër, ka blerës që kërkojnë një mundësi, duke besuar se fenomeni do të jetë i përkohshëm.