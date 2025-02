Horoskopi ditor nga Suzan Miler, e premte 7 shkurt 2025

Të nderuar lexues, më poshtë do të gjeni një pasqyrë të energjive astrologjike për secilën shenjë të zodiakut për ditën e premte 7 shkurt 2025 nga Suzan Miler, sjellë për lexuesit në noa.al.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Tashmë je më i guximshëm në dashuri dhe shprehje të ndjenjave, për faktin që Venus ndodhet në shenjën tënde. Mund të ndihesh i gatshëm të kalosh fundjavën me miqtë e tu ose të zgjedhësh një mik të veçantë për t’i kushtuar gjithë vëmendjen. Ky mund të jetë një moment i shkëlqyer për të kaluar një kohë të bukur duke eksploruar qytetin, duke shijuar ushqimin dhe pijet e shijshme, dhe duke zbuluar atë që ofron jeta nate. Nëse je në kërkim të dashurisë, mund ta gjesh atë online, ose miqtë mund të të prezantojnë me dikë.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Ka diçka pozitive që po ndodh në heshtje për ty tani, pasi sundimtari yt, Venus, është në sektorin më sekret të horoskopit tënd, dhe ajo është në një kënd të shkëlqyer me Plutonin në sektorin tënd profesional. Një person i rëndësishëm mund të veprojë në emër tënd dhe të të ndihmojë të ngjitesh në maja. Ky individ duket se ka ndikim dhe mund të përdorë pushtetin e tij për të avancuar karrierën tënde. Nëse njeh një person të tillë, ky është një moment i favorshëm për t’u takuar dhe kërkuar mbështetje nga ai.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Do ta gjesh shumë argëtues të bësh miq të rinj dhe të kalosh kohë me ta tani, sepse Venus në sektorin e miqësisë është në një lidhje shumë harmonike me Plutonin në shenjën e Ujorit. Do të ndeshesh me individë që janë të drejtpërdrejtë me qëllimet e tyre dhe do të të tregojnë me dashamirësi se sa kujdesen për ty, një gjë që do të jetë shumë freskuese dhe do të të ndihmojë të rilindesh. Pavarësisht se disa prej këtyre individëve mund të jetojnë në shtete ose vende të tjera, mund të krijosh miqësi të qëndrueshme, jetike dhe të fuqishme që do të kenë lidhje të pathyeshme.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Duket se je gati të dalësh në pah në industrinë tënde, dhe Venus ka ardhur për të të ndihmuar të arrish këtë dhe për të rritur popullaritetin tënd. Duhet të jetë më e lehtë të fitosh pëlqimin e individëve të rëndësishëm gjatë muajit të ardhshëm, dhe nëse kërkon të udhëhosh një ekip drejt suksesit, do të jesh i kënaqur me mënyrën si po e bën këtë. Për më tepër, Plutoni është një planet i pasurisë, dhe ai dhe Venus po flasin për pasurinë tënde financiare, prandaj sigurohu të pyesësh për mundësitë që mund të kenë për komisione.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Mund të kërkosh një aventurë dhe, nëse është kështu, mund të kesh dëshirë të vizitosh vende të largëta. Si Luan, je natyrshëm shoqëror, dhe prania e shoqëruesve do të jetë shumë e mirëpritur. Nëse je në një marrëdhënie të qëndrueshme, lidhja jote mund të thellohet përmes udhëtimit në distanca të largëta, por nëse udhëtimi nuk është mundësi tani, mund të vendosësh të mësoni një gjuhë të re së bashku. Nëse jeni larg, mund të gjesh mënyra kreative për t’u afruar dhe për të rritur dashurinë mes jush.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Ky është një kohë kozmike shumë e favorshme për të bërë transformime dramatike. Duke pasur parasysh që shëndeti yt është i rëndësishëm, mund të vendosësh të bësh një operacion elektiv ose të fillosh një plan fitnesi që do të të ndihmojë të arrish qëllimet e tua. Përndryshe, mund të dëshirosh të rregullosh rutinën tënde, ndoshta duke implementuar aktivitete për reduktimin e stresit, zakone të reja pune, ose disa investime të shpejta që mund të përmirësojnë jetën tënde të përditshme. Ti meriton të jetosh mirë çdo ditë, kështu që çdo gjë që bën për këtë qëllim do të jetë një investim i vlefshëm.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Dashuria dhe romanca shkojnë dorë për dore, dhe mund të gjesh veten në anën e marrësit të të dyjave këtë fundjavë falë lidhjes së shkëlqyer mes Venusit në shtëpinë tënde të partneritetit dhe Plutonit në sektorin tënd të dashurisë të vërtetë. Mund të rishikosh se si shprehet romantikisht ose dikush i veçantë mund të të tregojë se sa të dojnë në një mënyrë të re dhe emocionuese. Ky zhvillim mund të ndryshojë mënyrën se si e sheh dashurinë dhe të vendosë një standard të ri për marrëdhëniet në mendjen tënde.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Mund ta gjesh më të këndshme se zakonisht të kujdesesh për detyrat e tua të përditshme tani, dhe pasi të përfundosh çdo pikë të listës tënde të detyrave, mund të ndihesh i kënaqur dhe të ndjesh një shpërblim personal dhe kënaqësi. Nëse po kërkon një pastruese ose kujdestar të përsosur, mund të ndeshesh me kandidatin ideal që ka aftësitë për këtë pozicion dhe talentin për t’i kryer detyrat me kujdes dhe dashuri. Ky gjithashtu mund të jetë një ditë e shkëlqyer për të organizuar zyrën tënde në shtëpi sipas dëshirës tënde.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Perspektivat pozitive janë të pranishme tani, dhe ndoshta po ndihesh veçanërisht optimist në këtë moment. Venus dhe Plutoni po krijojnë një lidhje fantastike, e cila mund të të frymëzojë të shprehësh ndjenjat e tua për dikë të veçantë. Mos u befaso nëse kthehesh në një poet dhe flet nga thellësia e shpirtit tënd, sepse romanca është në ajër dhe Plutoni dëshiron që të shprehësh mendimet dhe ndjenjat e tua më të thella. Edhe nëse zakonisht nuk je i rehatshëm për të bërë këtë, mund të fitoje zemrën e këtij personi.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Mund të dëshirosh të fillosh të punosh nga shtëpia, prandaj kontakto me shefin tënd për të parë nëse kjo mundësi është e disponueshme për ty. Pasi të marrësh miratimin, mendohu për të caktuar një zonë të qetë në shtëpinë tënde ku mund të përqendrohesh pa ndërprerje. Venus do të të ndihmojë të gjesh mobiljet e përsosura për zyrën, por disa nga artikujt që të pëlqejnë mund të jenë pak të shtrenjtë. Duke qenë se do të kalosh shumë kohë në këtë hapësirë, do të jetë një investim i vlefshëm për të krijuar ambientin ideal.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Dëshira jote për të komunikuar, kaluar kohë me miqtë dhe ndërvepruar më shumë me anëtarët e komunitetit tënd ka të ngjarë të jetë përforcuar tani që Venus ka filluar kalimin e saj në një nga shtëpitë më shoqërore të horoskopit tënd. Duket se një “ti i ri” po del, kështu që mund të fillosh të prezantosh veten në një mënyrë më të freskët. Mund të kërkosh biseda më të thella dhe do të preferosh tema që të ndihmojnë të lidhen më thellë me të tjerët dhe të ofrojnë mundësinë të shprehesh autentikisht.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Mund të kuptosh se është koha të lësh diçka që nuk po funksionon më për ty, por që është e lidhur me vlerat e tua. Mund ta kesh konsideruar këtë diçka të vlefshme për një kohë të gjatë, por ndërsa kupton se nuk është më në harmoni me atë që je, pyete veten se si të ndikon psikologjikisht dhe shpirtërisht. Nuk është e nevojshme të jesh religjioz ose shpirtëror për të kuptuar ndikimet më të thella. Ky mund të jetë një ditë e favorshme për të siguruar që mënyra si jeton të sjell paqe të brendshme. /noa.al