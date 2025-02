200 mijë euro vrasësve shqiptarë për të vrarë punonjësin e portit

Një organizatë kriminale e dedikuar për trafikun e kokainës në portin e Barcelonës urdhëroi vrasjen e David Caballeros, punonjësit historik të portit i cili u ekzekutua me dy të shtëna në pjesën e pasme të kokës teksa po hante mëngjes në tarracën e një lokali në Montgat, në nëntor. Ky krim dyshohet se është rezultat i disa bisedave telefonike mes anëtarëve të një klani që u përgjuan nga Garda Civile në kuadër të një hetimi për trafik droge. Përgjimet synojnë pesë persona që dëgjohen duke planifikuar vrasjen e Caballero, alias Bubito , sipas çështjes gjyqësore në të cilën La Vanguardia ka pasur akses.

Gjyqtari i Lleidës që drejton hetimet për trafikun e drogës në port, në këtë rast për shkak se një nga kompanitë që importonte mallrat ku fshihej droga ndodhej në një zonë industriale në Lleida, ka akuzuar pesë persona për komplot për vrasje. Organizata ishte e vendosur në lagjen Sant Cosme, në Prat de Llobregat, dhe drejtuesi i supozuar është J. C, alias Lucky , i cili është burgosur që nga gushti 2024 për një krim të dhunës në familje dhe dyshohet se ka urdhëruar togerët e tij nga Brians 1 të punësojnë vrasës shqiptarë për t’i dhënë fund jetës së pensionistit. Çmimi për ‘kokën’ e tij ishte 200.000 euro. Arsyeja kryesore e krimit është se disa kohë më parë edhe Bubito u përpoq t’i jepte fund jetës së Lucky përmes disa vrasësve me pagesë.

Të dy kishin pasur marrëdhënie të mira gjatë manovrave për të futur kokainë në port, sipas burimeve policore. Në fakt, Lucky i shiti punonjësit të portit një shtëpi luksoze në një zonë banimi në Cabrera de Mar.

Vrasja e punonjësit të portit u krye më 15 nëntor 2024, por plani për t’i dhënë fund jetës së tij filloi të merrte formë një muaj e gjysmë më parë, më 1 tetor. Garda Civile regjistroi një bisedë me një bashkëpunëtor, ku referenca e parë u bë për sulmin ndaj Bubitos. “Po vjen një shqiptar për ty”, i thotë një nga bashkëpunëtorët e Luckyt. “Jam i sigurt se Bubito është brenda sepse më ka borxh nga shtëpia dhe se ka humbur disa punë duke punuar me shqiptarët” (ka humbur disa ngarkesa droge), përgjigjet shefi duke urdhëruar: “Duhet të shkojmë pas Bubitos”.

Trafikantët e drogës në port dyshojnë gjithashtu se Caballero dëshiron të vjedhë klientët e tyre dhe se “ai është një informator policie”. Sipas burimeve policore, Caballero ka qenë i shoqëruar nga një truprojë muaj para vrasjes së tij, i vetëdijshëm se ai ishte në shënjestër.

Në fillim të nëntorit, bisedat tregojnë se vrasësit me kombësi shqiptare mbërrijnë në Barcelonë për të kryer urdhrat e dhëna nga Lucky në këmbim të 200 mijë eurove. Një bashkëpunëtor komenton se “është takuar me djalin që solli ‘personat në ceremoni’”, duke iu referuar një shqiptari që ka sjellë shqiptarë të tjerë për të larë hesapet.

Katër orë pas krimit, Lucky mori një telefonatë në burg nga një bashkëpunëtor që e informoi për ngjarjen. “A e dinit?” pyeti ai. “Si duhej ta dija? Ai ‘pederi’ Bubito u përfshi me ca shqiptarë, me një tufë njerëz të këqij dhe i erdhi ajo që duhej”, përgjigjet lideri.

Në datat 10, 17 dhjetor dhe 14 janar, Garda Civile kreu një operacion policor që rezultoi në arrestimin e 25 personave të lidhur me organizatën e drejtuar nga Lucky. U sekuestruan 7 ton kokainë dhe 6 milionë euro para cash, si dhe armë të gjata dhe armë luftarake si AK47. Bisedat e gjetura nga Garda Civile që inkriminojnë disa prej të arrestuarve me gjoja kryerjen e vrasjes së David Caballeros duhet t’i dërgohen gjyqtarit në Badalona që drejton hetimin së bashku me Mossos d’Esquadra, një procedurë e pa zhvilluar ende.

Bisedat telefonike të përgjuara tregojnë se anëtarët e organizatës menduan t’i jepnin ryshfet një gjyqtari për t’u siguruar që Lucky, drejtuesi i dyshuar i komplotit, mund të lirohej nga burgu, ku vuante dënimin për një krim të dhunës në familje. “Një individ, identiteti i të cilit nuk dihet, i konfirmon Lucky-t se ai ka kontaktin e një prokurori që mund të ndikojë në situatën e tij ligjore”, thotë një raport nga Garda Civile.

Në një bisedë tjetër, një i afërm i Lucky i thotë se “do t’i japin ryshfet gjyqtarit” dhe se ai ka folur me një gjyqtar në pension, i cili i ka thënë nëse situata e tij nuk mund të zgjidhet ligjërisht. Gjyqtari i Lleidës që po i heton ata i akuzon edhe për komplot për kryerjen e ryshfetit.