Dy vite ankth dhe dëshpërim, familjet kërkojnë fëmijët e humbur pas tërmetit shkatërrues në Turqi

Emiri katërvjeçar ishte në shtëpi me familjen e tij kur dy tërmete shkatërruese goditën Turqinë jugore më 6 shkurt 2023, duke marrë jetën e më shumë se 53,500 njerëzve.

Trupat e nënës së tij, babait dhe vëllait 10-vjeçar u gjetën nën rrënojat e shtëpisë së tyre në Antakya, një qytet në kufirin me Sirinë.

Por nuk kishte asnjë gjurmë të tij.

Dy vjet më vonë, Emiri është ende i zhdukur. Dhjetëra familje vazhdojnë të kërkojnë për të dashurit e tyre dhe të paktën 30 prej të zhdukurve janë fëmijë.

Emiri po bënte një burrë dëbore në shtëpi me vëllain e tij të madh Ege një ditë para tërmetit

Tezja e Emirit, Nursen Kisa mbërriti në ndërtesën e shembur në Antakya një orë pas tërmetit dhe priti pranë mbeturinave për më shumë se dy javë, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdonin.

“Ne menduam se mund ta gjenim atë, ose të paktën një pjesë të veshjes së tij, disa mbetje, një lloj gjurmë. Por nuk kishte asnjë. As në mbeturina dhe as midis trupave,” tha ajo.

Që atëherë, ajo ka qenë në një mision për të gjetur nipin e saj të zhdukur.

Nursen postoi foto të nipit të saj në të gjithë rrjetet sociale me shpresën se dikush do ta njihte. Ajo vizitoi dhjetëra jetimore në të gjithë Turqinë.

Eshtrat e motrës së saj u zhvarrosën në mënyrë që mostrat e ADN-së të mund të krahasoheshin me mbetjet që ende nuk ishin identifikuar.

Asnjë nga përpjekjet e saj nuk pati sukses.

Ajo tha se madje kishte pasur telefonata të herëpashershme nga autoritetet lokale duke pyetur se si po shkonte kërkimi. Për të kjo do të thoshte se nipi i saj ende nuk ishte regjistruar zyrtarisht si i zhdukur.

Dy vite pas tërmeteve, numri i të zhdukurve është ende i paqartë.

Në prill të vitit 2023, ministri i punëve të Brendshme në atë kohë tha se “është paraqitur një kërkesë për 297 persona të zhdukur, 86 prej të cilëve ishin fëmijë”.

Deri në nëntor 2024, ministri aktual i Brendshëm Ali Yerlikaya njoftoi se 75 persona ishin ende të zhdukur dhe se 30 prej tyre ishin fëmijë.

Kjo ishte në kontrast me partinë kryesore opozitare, e cila tha se kishte një listë me 140 persona të zhdukur, 38 prej të cilëve ishin fëmijë. Ata ndanë listën e tyre me ministrin, por nuk morën përgjigje, thanë ata për BBC News Turkish.

Sema Gulec, zëdhënëse e një fondacioni për gjetjen e të zhdukurve, beson se mospërputhja mund të jetë për shkak se ministria e Brendshme nuk ka numëruar ata, familjet e të cilëve i kanë pranuar zyrtarisht si të vdekur.

Pas tërmetit, u ngritën akuza të ndryshme për fëmijët që u shpëtuan nga rrënojat, por më pas u zhdukën.

Implikimi ishte se ata më pas ishin rrëmbyer, megjithëse këto pretendime u mohuan nga autoritetet.

Në janar 2024, partia qeverisëse dhe aleati i saj i krahut të djathtë votuan kundër një mocioni parlamentar që kërkonte një hetim për fëmijët e zhdukur.

Më pas u formua një komision për të hetuar rastet e personave të zhdukur brenda Autoritetit të Menaxhimit të Fatkeqësive të Turqisë (Afad), një agjenci qeveritare që operon nën ministrinë e Brendshme.

Afad-i ka përdorur disa teknika për të kërkuar të zhdukurit, thotë Sema Gulec, djali 24-vjeçar i së cilës është në mesin e të zhdukurve.

Këto teknika variojnë nga krahasimi i ADN-së së marrë nga të afërmit e të zhdukurve me mostrat nga trupat e varrosur pa identifikim, tek përdorimi i një sistemi të njohjes së fytyrës dhe krahasimi i fotografive të të zhdukurve me të dhënat e depozituara në polici, shpjegon ajo.

Megjithatë, figurat e opozitës kanë akuzuar autoritetet për parregullsi apo paaftësi. Ata citojnë shembullin e një gruaje të re që u varros me një identitet tjetër, për t’u zhvarrosur dhe identifikuar një vit më vonë.

“Mund të ketë dhjetëra të tjerë të varrosur nën identitete të rreme,” tha Nermin Yildirim Kara, një deputete nga partia kryesore opozitare.

BBC News Turkish iu drejtua Afad-it dhe ministrisë së Brendshme për koment, por ata nuk pranuan të përgjigjen.

Ndërkohë, familjet e të zhdukurve vazhdojnë kërkimet.

“Nuk u krye një skanim i duhur. Ata hoqën menjëherë mbeturinat dhe ne nuk mund t’i ndalonim,” tha Ayse Ambarcioglu, motra e së cilës dhe mbesa gjashtë muajshe u zhdukën.

“Tashmë kanë kaluar dy vjet. Çfarë duhet të bëjnë autoritetet tani, të sjellin një copë kockë dhe të thonë se kjo i përket motrës tënde?”

“Ne do të kënaqeshim vetëm me një kockë të vetme, por asgjë nuk u gjet,” tha Caner Yurdakul, motra, kunati dhe vajzat e tyre binjake gjashtëvjeçare u zhdukën pas tërmetit.

Qytetet e prekura nga lëkundjet shkatërruese në Turqinë jugore janë të mbushura me histori të tilla. Por shumë familjarë të të zhdukurve janë të vendosur të vazhdojnë kërkimin e tyre për përgjigje.

“Nuk ka ende asgjë për të vërtetuar se nipi im Emir është ose i vdekur ose i gjallë”, tha Nursen Kisa. “Unë kurrë nuk do t’i dorëzohem presionit dhe do ta raportoj atë si të vdekur.