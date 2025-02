Trump i prerë! Gaza do t’i dorëzohet SHBA-së pas përfundimit të luftimeve!

SHBA- Presidenti amerikan, Donald Trump tha të enjten se Izraeli do t’ia dorëzojë Rripin e Gazës Shteteve të Bashkuara pas përfundimit të luftimeve dhe se trupat amerikane nuk do të nevojiten në zonë.

“Rripi i Gazës do t’i dorëzohet Shteteve të Bashkuara nga Izraeli pas përfundimit të luftimeve. Palestinezët… do të jenë zhvendosur tashmë në komunitete shumë më të sigurta dhe më të bukura, me shtëpi të reja dhe moderne, në zonë.

Nuk do të nevojiten ushtarë nga Shtetet e Bashkuara”, tha Trump në një postim në platformën Truth Social, duke vazhduar deklaratat e tij të diskutueshme për të ardhmen e Gazës këtë javë.

Zhvendosja e banorëve të Gazës do të jetë e përkohshme, tha më herët Sekretari i Shtetit Marco Rubio, por presidenti amerikan nuk bëri asnjë referencë të tillë në postimin e tij.

Në një udhëtim në Guatemalë, Rubio tha se propozimi i Trump nuk ishte armiqësor, por një gjest bujar që tregon gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për tu bërë përgjegjëse për rindërtimin e këtij rajoni.

Ai tha se ideja ishte që banorët e Gazës të largoheshin nga zona për një periudhë të përkohshme ndërsa rrënojat të pastroheshin dhe të bëhej rindërtimi.

Komentet e Rubios erdhën pasi Trump paraqiti një propozim që SHBA mund të "pushtojë" Gazën dhe të rivendosë miliona palestinezë që jetojnë atje një ide që ka tërhequr kritika nga OKB-ja, shtetet evropiane, grupet e të drejtave të njeriut dhe udhëheqësit arabë.

Nga ana e saj, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, sqaroi më tej komentet e Trump, duke thënë se SHBA nuk po planifikonte të dërgonte forca ushtarake në enklavë.