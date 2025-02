E turpshme për Real Madridin… Modric dhe Vinicius gati sa nuk kacafyten në fushë, Ancelotti bën ‘zjarrfikësin’…

Real Madridi mundi 3-2 Leganes në çerekfinalet e Kupës së Mbretit, falë golit të shënuar në minutën e 93-të nga Garcia, një lojtar i akademisë, por ajo që ka tërhequr vëmendjen ishte mosmarrëveshja mes Luka Modric dhe Vinicius Jr. Mesfushori kroat, autori i golit të parë të ndeshjes, pati një diskutim të nxehtë me shokun e tij të skuadrës, duke i kërkuar që ta ndihmonte ekipin në mbrojtje gjatë minutave të fundit të lojës.

Braziliani refuzoi "kërkesën" e senatorit kroat dhe ngriti zërin. Në atë moment, Valverde iu afrua Viniciusit dhe i kërkoi të tregonte pak respekt për Modric, i cili ka dhënë kaq shumë për fanellën e bardhë ndër vite, jep maksimumin edhe tani që po shkon drejt të 40-tave. Pas përfundimit të ndeshjes, Vinicius u largua menjëherë nga fusha e lojës dhe shmangu festimin e fitores me ekipin.

Carlo Ancelotti, trajneri i Real Madridit, ka qenë gjithmonë i njohur për aftësinë e tij menaxhuese të lojtarëve yje dhe mbajtjen e atmosferën në ekip të qëndrueshme, pavarësisht situatave të ndjeshme.

Në lidhje me incidentin mes Luka Modric dhe Vinicius Jr., trajneri italian theksoi rëndësinë e komunikimit dhe respektit brenda skuadrës. Si trajner, ai ka qenë gjithmonë i kujdesshëm në përfshirjen e lojtarëve të rinj dhe të vjetër në dinamikën e skuadrës, duke përfshirë këtu edhe marrëdhëniet ndërmjet lojtarëve të ndryshëm.

“Modrić ishte i zemëruar me Vinicius? Nuk e di se çfarë ndodhi, por nëse Modrić tha diçka, atëherë është e saktë… Gjithmonë pajtohem me Luka Modrić”, – nënvizoi trajneri italian, i pyetur mbi sherrin e dy lojtarëve të tij në fushë.

People, who haven't touched a ball in their lives, were making such a big fuss about the Modric-Vinícius incident.

It can be clearly seen Luka only asked Viní to assist the team in defending, to which he responded "I'm already doing."

Normal 🤝pic.twitter.com/FEMDV3ueYG

— Tamoghna (@ReyesDeUniverso) February 6, 2025