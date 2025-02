Giménez hyri në historinë e Milanit pa luajtur akoma, shitje rekord për fanellën me numrin 7

Milani e mbylli merkaton e janarit me një transformim total (5 largime dhe 5 afrime). Lojtari simbol i kësaj fushate blerjesh është Santiago Giménez. Ai ka marrë vendin (dhe numrin) e Álvaro Moratës dhe pati një shije të parë të atmosferës së “San Siros” duke ndjekur derbin nga tribuna. Kundër Romës, sulmuesi i ardhur nga Feyenoordi bëri debutimin e tij zyrtar me fanellën kuqezi, por ndërkohë, ai kishte thyer tashmë një rekord.

Tifozët e Milanit prisnin prej kohësh një blerje që të ndizte fantazinë e tyre dhe përgjigjja ishte e menjëhershme. Këtë e tregojnë të dhënat mbi shitjet e fanellave me nurmin 7. “Milan Store” u mësy nga tifozët dhe, madje përpara mbërritjes së tij, porositë e fanellave të reja në faqen zyrtare u rritën me 543% brenda 24 orëve. Pas zyrtarizimit të transferimit, shitjet u rritën me 388%.

Një ritëm i tillë nuk ishte parë prej vitesh te “Djalli”, madje ka tejkaluar edhe atë të Zlatan Ibrahimović, kur u rikthye në skuadër për fundin e karrierës së tij. Fanella me numrin 7 ka pasur një sukses të madh edhe në SHBA dhe Meksikë, ku tashmë është totalisht e shitur.

🤯🇮🇹 Santiago Gimenez is already having a BIG impact at AC Milan:

📈 +388% increase in total online sales 📈 +543% in personalized jerseys sales ✍🏼 The US represented 42% 🇺🇸✍🏼 Mexico represented 18% 🇲🇽

Santi’s jersey represents 92% of all jerseys sold right now! 🔥 pic.twitter.com/nzbVE2MwBI

