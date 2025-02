Faqja anonime kthehet në makthin e dhjetëra adoleshenteve në Korçë, disa prej tyre tentojnë vetëvrasjen

Alarm në Korçë: Faqe kibernetike shantazhon dhe shpërndan foto intime të të miturve

Një faqe që ka shantazhuar minorenët me foto intime, ka shkaktuar një shqetësim të madh në qytetin e Korçës. Kjo faqe ka përdorur rrjetet sociale për të kërcënuar adoleshentët, duke i detyruar ata të dërgojnë foto intime dhe duke i kërcënuar se do t’i publikojnë nëse nuk i binden.

Disa vajza që janë prekur nga ky shantazh kanë ndarë historitë e tyre për Euronews, duke ruajtur anonimatin, dhe kanë treguar se kanë kaluar nëpër presione të rënda psikologjike, duke përfshirë edhe tentativa për vetëvrasje.

“Kjo faqe është hapur për shumë persona duke i bullizuar, shtantazhuar, me fjalë të ndryshme. Dua të ankohem sepse jam prekur e unë, dua të gjendet personi sepse nuk është rasti i parë që bëhet në Korçë dhe nxjerrin foto të vajzave, që kryejnë marrëdhënie seksuale, merren me djem të ndryshëm, këto thonë. Kam bërë denoncim në polici dhe janë në kërkim të një personi por nuk është gjetur. Jam kërcënuar, dërgo foto, do të të vij në shtëpi do të të hedh foto, të të tallin”, tregon një vajzë.

“Është një faqe qe ka hedhur gjithë vajzat e qytetit të Korçës të cilat i ulin, nxjerrin gjëra banale, këtu foto dhe familjen e tyre. Jemi mërzitur sepse shumë vajza kanë tentuar vetëvrasje. Ndihemi të kërcënuara e mërzitura se nuk i kemi bërë vërtet ato, kur dalim me rrugë nuk duan të na i bëjnë me gisht”, shprehet një tjetër.

Një tjetër dëshmitare ka treguar se faqa ka shpërndarë foto nudo dhe ka përmendur emra të individëve dhe familjeve të tyre, duke shkaktuar frikë dhe shqetësim në Korçë.

“Kjo faqe është denigruese dhe shpif. Shkruan, poston foto nudo, imazhe të personave të ndryshëm. Përmend emra mbiemri, me ke rrinë, madje ka nga ato që postojnë familjarët. Është shqetësuese kemi një familje, prindër, kushërinj, nuk ndihemi mirë e të kërcënuara. Aty çfarë nuk hedhin. I dëmton shumë, njoh vajza që kanë dëmtuar veten e tyre duke prerë damarët”, thotë njëra nga vajzat.

Policia e Korçës ka konfirmuar se ky rast është duke u hetuar si një krim kibernetik dhe se janë duke pritur hapa konkretë për të gjetur autorin dhe për ta ndëshkuar atë.

Një faqe e errët kibernetike, e cila ka shantazhuar dhe shpërndarë foto intime të të miturve, ka shkaktuar një valë të madhe shqetësimi dhe indignimi në qytetin e Korçës. Kjo faqe, e cila operon përmes rrjetesh sociale, ka kërcënuar adoleshentët, duke i detyruar të dërgojnë foto private dhe duke i bllokuar në një rrjetë frike dhe manipulimi. Nëse të miturit nuk i bindeshin kërkesave, faqja kërcënonte se do të publikonte materialet e tyre intime, duke shkaktuar trauma të rënda psikologjike.

Disa vajza, të cilat kanë qenë viktima të këtij shantazhi, kanë ndarë historitë e tyre me Euronews, duke ruajtur anonimatin. Ato kanë treguar se kanë përjetuar presione të pakrahasueshme emocionale, duke përfshirë edhe tentativa për t’i dhënë fund jetës. “Kjo faqe është hapur për shumë persona, duke i bullizuar, shantazhuar dhe duke i shpifur. Unë jam njëra prej tyre dhe dua të ankohem sepse jam e prekur. Kjo nuk është hera e parë që ndodh në Korçë. Ata nxjerrin foto të vajzave, të cilat janë në situata intime, dhe i lidhin me djem të ndryshëm. Kam bërë denoncim në polici, por personi akoma nuk është identifikuar. Jam kërcënuar vazhdimisht: ‘Dërgo foto, do të të vij në shtëpi, do të të hedh foto, do të të tallin’”, rrëfeu njëra prej viktimave.

Një tjetër vajzë, e cila gjithashtu u bë objekt i këtij shantazhi, shprehu mërzitjen e saj thellë: “Kjo faqe ka hedhur poshtë të gjitha vajzat e qytetit. Ata nxjerrin gjëra banale, foto private dhe madje edhe informacione për familjet tona. Jemi të mërzitur, sepse shumë vajza kanë provuar të tërheqin vëmendjen duke tentuar vetëvrasje. Ndihemi të kërcënuara dhe të turpëruara, edhe pse nuk kemi bërë asgjë të keqe. Kur dalim në rrugë, njerëzit na tregojnë me gisht dhe na bëjnë objekte talljeje.”

Një dëshmitare tjetër theksoi se faqja ka shpërndarë foto nudo dhe ka përmendur emra të plotë të individëve dhe familjeve të tyre, duke shkaktuar një atmosferë frike dhe ankthi në të gjithë qytetin. “Kjo faqe është denigruese dhe shpifërore. Ajo poston foto nudo dhe imazhe të personave të ndryshëm, duke përfshirë edhe të afërmit e tyre. Është shqetësuese. Ne kemi familje, prindër dhe kushërinj, dhe nuk ndihemi mirë. Jemi të kërcënuara dhe të frikësuara. Aty hedhin gjithçka, pa asnjë ndjenjë humane. Kjo ka dëmtuar shumë vajza, disa prej të cilave kanë bërë dëm vetëvetes, duke prerë damarët”, tha njëra prej vajzave.

Policia e Korçës ka konfirmuar se ky rast është duke u hetuar si një krim serioz kibernetik. Autoritetet janë duke marrë masa për të identifikuar dhe ndëshkuar personat përgjegjës. Megjithatë, deri më tani, askush nuk është kapur, gjë që ka rritur më tej ankthin dhe pasigurinë e viktimave dhe familjeve të tyre.

Ky rast nuk është thjesht një incident i izoluar, por një alarm serioz për rrezikun që paraqesin rrjetet sociale dhe faqet e errëta kibernetike. Shantazhi dhe abuzimi i të miturve në internet janë një realitet i frikshëm që kërkon vëmendje të menjëhershme nga autoritetet dhe edukimin e shoqërisë për të mbrojtur të rinjtë nga këto rreziqe. Komuniteti i Korçës dhe më gjerë kërkon drejtësi dhe masa konkrete për të ndaluar këto praktika të pafund të dhunës kibernetike.

