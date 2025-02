Zbulohet rrjeti i fshehtë që krijonte identitete të reja, arrestime dhe sekuestro tronditëse (Emrat+Pamjet)

Operacioni “Njësia”/ Goditet grupi kriminal i falsifikimit të dokumenteve, arrestohen tre persona dhe ndalohen tre të tjerë. Sekreti i dokumenteve të falsifikuara zbulohet nga një operacion blic – kush fshihej pas skemës?

Tiranë – Një operacion i gjerë policor i koduar “Njësia”, i zhvilluar nga autoritetet shqiptare në bashkëpunim me Njësinë e Përbashkët të Investigimit me ShBA-në dhe Prokurorinë e Tiranës, ka çuar në goditjen e një grupi të strukturuar kriminal të angazhuar në falsifikimin e dokumenteve të identifikimit.

Si rezultat i hetimeve intensive, tre persona janë arrestuar, ndërsa tre të tjerë janë ndaluar me iniciativë nga autoritetet, raporton noa.al.

Në pranga kanë rënë Kushtrim Doksani, 35 vjeç, banues në Tiranë; Kujtim Gilani, 57 vjeç, banues në Prizren; dhe Getoar Luzha, 28 vjeç, banues në Kaçanik.

Ndërkohë, Kujtim Duka, 56 vjeç; Leonard Basha, 58 vjeç; dhe Erina Doksani, 20 vjeçe, të tre banues në Tiranë, janë ndaluar për hetime të mëtejshme.

Mënyra e veprimit të grupit kriminal

Sipas hetimeve të kryera, ky grup i organizuar kriminal falsifikonte pasaporta, karta identiteti dhe leje drejtimi, të cilat më pas i shiste tek persona që synonin të lëviznin ilegalisht drejt vendeve që kërkojnë viza.

Gjatë operacionit, u sekuestruan 15 dokumente të dyshuara si të falsifikuara, përfshirë:

3 pasaporta dhe 3 karta identiteti amerikane

2 pasaporta, 2 karta identiteti dhe 1 leje drejtimi italiane

1 pasaportë dhe 1 leje drejtimi angleze

1 leje drejtimi rumune

1 kartë identiteti shqiptare

Gjithashtu, si prova materiale u sekuestruan 7 celularë dhe 1 motomjet që dyshohet se përdoreshin për kryerjen e aktivitetit kriminal.

Hetimet dhe ndjekja ligjore

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës, e cila do të vijojë hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj veprimtarie kriminale. Të arrestuarit dhe të ndaluarit do të përballen me akuzat për:

“Falsifikimi i dokumenteve”

“Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave”

“Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”

Policia e Shtetit vijon hetimet për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm, si dhe për zbulimin e destinacionit final të dokumenteve të falsifikuara. /noa.al