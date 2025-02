Gruaja iraniane del e zhveshur tërësisht dhe hipën mbi makinën e policisë. Video

IRAN- Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Iran, ku një grua tërësisht e zhveshur, ka dalë në rrugët e qytetit. Sipas mediave të huaja, ngjarja ka ndodhur në Mashhad, qyteti i dytë i Iranit, ku gruaja pa asnjë rrobë në trup është filmuar teksa i del para një makinë policie.

Pamjet tregojnë gruan duke u ngjitur mbi makinën, duke u bërtitur oficerëve dhe duke u ulur në xhamin e përparmë me krahët e saj ngritur. Sipas raportimeve, kjo ishte një formë proteste ekstreme që gruaja kishte zgjedhur për të kundërshtuar trajtimin e grave në vend.

Sipas asaj që raportohet në rrjetet sociale, e reja ka bërtitur fraza të tilla si: “Shihni punën tuaj”. Makina të tjera dëgjohen duke u rënë borive.

Iranian woman’s naked protest shakes the Police!This woman in Iran has completely stripped naked in front of security forces, climbing onto a police vehicle in protest.

The footage shows armed security forces trying to prevent bystanders and cars from gathering at the scene.… pic.twitter.com/8iySoklxKE

