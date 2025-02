Erion Braçe: Qeveria ka harruar aktin për fshirjen e gjobave, ka harruar hallexhinjtë!

Deputeti socialist Erion Braçe ka kritikuar qeverinë e tij se ka harruar aktin për fshirjen e gjobave. Ligji u votua në dhjetor të vitit të kaluar në Kuvend dhe do të falte gjobat për mijëra njerëz të penalizuar për ndërtimet pa leje në fshat dhe në qytet.

E ndërsa ligji u publikua në Fletoren Zyrtare më 30 dhjetor dhe hyri në fuqi më 15 janar, ende nuk janë përshkruar procedurat për fshirjen e gjobave. “Unë e kuptoj rehatin e kujtdo ne zyra, por hallexhinjtë nuk janë rehat”, thekson Braçe.

“Nuk ka rehat me hallexhinj përballë! Kurrë! I mbani mend gjobat e e vendosura ne qytet e ne fshat për çatitë, avllitë, shtesa, meremetime të brendshme e të jashtme, ambiente pune? Natyrisht HALLEXHINJTE-te gjobiturit, I MBAJNE MEND! PO QEVERIA, INSTITUCIONET E SAJ, I MBAJNE MEND?! JOOOOOO ME DUKET! Ligji u votua ne Kuvend ne DHJETOR, U PUBLIKUA NE FLETOREN ZYRTARE NE 31 DHJETOR, HYRI NE FUQI 15 DITE ME PAS, NE 15 JANAR, BRENDA 10 DITEVE NGA HYRJA NE FUQI DUHET TE KISH DALE AKTI QE PERSHKRUANTE PROCEDURAT PER FSHIRJEN E GJOBAVE! SOT DATA 5 SHKURT, 10 DITE PERTEJ AFATIT LIGJOR; Ka dale akti? JOOOOOO! Une e kuptoj rehatin e kujtdo ne zyra, POR HALLEXHINJTE NJK JANE REHAT! Kaq!”, shkruan Braçe në rrjetet sociale.