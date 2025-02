Vd*ekja e 13-vjeçares shqiptare, dalin rezultatet e autopsisë: Aurora u shty, nuk është vetëvrarë!

ITALI- Aurora Tila, 13-vjeçarja shqiptare e cila vdiq në Piacenza më 25 tetor 2024 pasi u rrëzua nga tarraca e pallatit ku banonte me nënën e saj, është shtyrë. Mediat vendase shkruajnë se sipas autopsisë Tila është shtyrë dhe se në pjesën e pasme të kafkës së saj ka pasur lëndime që do të thotë se ajo ra mbrapa, ndoshta pas një shtytjeje, dhe se ajo nuk u hodh përpara. Gjithashtu mjeku Giovanni Cecchetto, pas daljes së rezultatit të autopsisë ka thënë se lëndimet që ajo kishte nuk janë në përputhje me vetëvrasjen.

“Lëndimet që ajo kishte nuk janë në përputhje me vetëvrasjen”, është hipoteza e ngritur nga mjeku ligjor Giovanni Cecchetto, pas daljes së rezultatit të autopsisë.

Autor i dyshuar i krimit është ish i dashuri i saj 15-vjeçar, i cili ndodhet në burg i akuzuar për vrasje me dashje. Autopsia konfirmoi hipotezën e hetuesve, sipas të cilës ishte ish-i dashuri i viktimës ai që vrau të miturën shqiptare duke e shtyrë nga ballkoni i shtëpisë së tyre.

Aurora Tila u përpoq të shpëtonte duke u mbajtur pas parmakut, por ai i goditi me forcë duart e saj. Disa dëshmitarë thanë se e panë 13-vjeçaren të varur në parmakë, ndërsa djali goditi duart e saj duke bërë që ajo të rrëzohej.