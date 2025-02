Arrestohet në Luksemburg Edison Pula!

Është arrestuar në Luksemburg 30-vjeçari shqiptar, Edison Pula, i akuzuar për disa vepra të rënda penale.

30-vjeçari i lindur në Krujë, është dënuar me 14 vjet burgim, për veprat penale “Vrasja me paramendim”, “Shkatërrimi i pronës me eksploziv”, “Vjedhja me dhunë”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Vjedhja” dhe “Largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit”.

Edison Pula njihet si mjeshtër i arratisjeve, pasi disa herë ka shpëtuar nga prangat dhe nga qelitë e burgut. Por më shumë se sa arratisjet, vjedhjet dhe tregtia e drogës, emri i Edison Pula lidhet me një nga atentatet me tritol të organizuar ndaj njerëzve të hetuar për vjedhjen e një mjeti që u përdor për vrasjen e kryekomisar Ditan Lamaj.

Numri i telefonit që aktivizoi bombën me tritol më 19 shtator 2016 në automjetin Gentjan Bejtjes i dëmtuar rëndë në atë kohë, e tradhtoi Edison Pulën dhe bashkëpunëtorët e tij. Krimet e Rënda e hetuan në atë kohë shënjestrën e atentatit të Pulës, Gentjan Bejtja, së bashku me Enver Stafukën, si hajdutët që siguruan makinën “BMV” prej nga ku u qëllua me breshëri Dritan Lamaj.

Për atentatin që synoi të asgjësonte një person që ka dijeni për autorët e vrasjes së një polici si Lamaj, Prokuroria mori nën hetim jo vetëm Edison Pulaj, por edhe Oltion Cacën, që të dy nën akuzë për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë dhe shpërthim me eksploziv.

Ky hetim së bashku me vendimet e fajësisë shkoi për rekurs në Gjykatën e Lartë, së bashku me episode të tjera për të cilat i arratisuri akuzohet në Shqipëri si vjedhje dhe drogë.

Në Krujë, dy ditë pasi ai u mor i pandehur dhjetorin e vitit 2016, Edison Pula u shpëtoi nga duart dy policëve Denis Çela dhe Naim Stafuka, duke u arratisur. Policët që u arrestuan për shpërdorim detyre thanë se sapo e zbritën nga makina për ta futur në komisariat, i dyshuari përfitoi nga dera e hapur dhe u largua.

Si rezultat i sigurimit të informacioneve nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale (FAST Albania), mbi vendndodhjen e një shtetasi të dënuar në Shqipëri, për disa vepra penale të rënda, si dhe i shkëmbimit të këtyre informacioneve me homologët e FAST Luksemburgut, nëpërmjet koordinimit të rrjetit ENFAST, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Together”.

Dritan Lamaj hetoi vëllezërit Frroku për vrasje në Belgjikë Si rezultat i këtij operacioni, u lokalizua dhe u vu në pranga shtetasi Edison Pula, 30 vjeç, i lindur në Krujë, i dënuar me 14 vjet burgim, për veprat penale "Vrasja me paramendim", "Shkatërrimi i pronës me eksploziv", "Vjedhja me dhunë", "Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit", "Vjedhja" dhe "Largimi i të burgosurit nga vendi i qendrimit".