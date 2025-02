Shqiptarja flet për tërmetet në Santorini: Ja pse nuk largohem nga ishulli

Në Santorini, ku toka nuk pushon së dridhuri, disa persona zgjodhën të qëndronin në ishull. Pavarësisht pasigurive këto persona kanë zgjedhur të vazhdojnë jetën e tyre aty.

Në një ishull të goditur nga stuhitë sizmike të paprecedentë, këta janë njerëzit që qëndrojnë në këmbë, duke këmbëngulur se jeta nuk ndalet sepse toka tundet.

Xheni Baja, 20 vjeç, punon si recepsioniste në De Sol, dimër dhe verë. Ajo kishte zgjedhjen të largohej, ose në Athinë ose në atdheun e saj në Shqipëri. “Në fillim situata nuk ishte aq shqetësuese , as që më shkoi në mendje të largohesha. Por tani, kur gjërat bëhen të vështira, unë kam mendime të dyta.”, tha ajo.

Ajo, si shumë të tjera, tha se është mësuar me tërmetet, por jo me këtë frekuencë. Të afërmit e saj tashmë janë larguar nga ishulli, por për momentin ajo nuk po mendon t’i ndjekë. Për të, jeta në Santorini vazhdon, edhe nëse toka nën këmbët e saj refuzon të qëndrojë në vend, shkruan Protothema.

Antonis Koronios, 74 vjeç, është një nga ata që nuk menduan për asnjë moment largimin nga Santorini. I lindur dhe i rritur në ishull, ai nuk ka frikë nga magnitudat e larta të tërmeteve. Në fund të fundit, ai përjetoi tërmetin e madh të vitit 1956 , kur, si fëmijë, flinte në një tendë në fushë me familjen e tij.

Sot ka në krah Markos, gomarin e tij dhe për të mjafton. “Unë kam kafshët e mia, a duhet të heq dorë prej tyre?” “Kush do të kujdeset për ta?”, “Nga çfarë duhet të kem frikë në moshën time?” “As vullkani, as tërmeti, as asgjë”, thotë me sigurinë e një njeriu që ka mësuar të jetojë në një vend ku toka nuk është kurrë plotësisht e qëndrueshme.

Nëse diçka e shqetëson atë, nuk janë dridhjet e tokës, por dridhjet e një shoqërie në ndryshim. “Kam frikë për fëmijët e fëmijëve të mi.” Jo për tërmetin – ju mund ta përballoni atë. Por për të gjithë anormalët që ecin mes nesh , për kriminalitetin. “Këto janë ato që më trembin”.

Sofia Athanasiadou jeton dhe punon në Santorini për 21 vitet e fundit në hotelin U&M Suites në Firostefani. Hoteli është pothuajse i varur mbi shkëmb, por ajo vazhdon të jetë e qetë. Ai nuk mendoi për asnjë moment të largohej nga ishulli, edhe kur tërmetet u bënë një dukuri e përditshme.

“Nuk u largova sepse kam përgjegjësi, si në punën time ashtu edhe si qytetar”, thotë ai me vendosmëri. “Unë nuk dua t’i lë klientët e mi pa dikë që t’i shërbejë . ” Unë e di se çfarë të bëj në rast tërmeti, kam ndjekur seminare të ndihmës së parë dhe mund të ofroj ndihmë nëse është e nevojshme. Jam në dijeni të planit të Talos dhe seriozitetit të situatës”.

Edhe pse ajo vetë qëndron në ishull, ajo i dërgoi dje me avion në Athinë fëmijët e saj, 13 dhe 14 vjeç, te miqtë e familjes, për një siguri më të madhe. “Unë qëndrova me burrin tim. Ne jemi këtu për klientët tanë”, ka thënë ajo.

Më shumë se 300 tërmete janë regjistruar në 48 orët e fundit pranë ishullit.

Disa ekspertë thonë se lëkundjet e tërmetit mund të vazhdojnë për javë të tëra, shkruan BBC.

Autoritetet kanë mbyllur shkollat për të gjithë javën dhe kanë paralajmëruar shmangien e grumbullimeve të mëdha në ambiente të mbyllura, ndërkohë që kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar nga qytetarët të ruajnë qetësinë.