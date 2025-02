Shëndeti i tij në ‘skaner’, kështu po realizohet transferimi i Sergio Ramos te klubi meksikan

Sergio Ramos do të bëhet lojtar i ri i Rayados de Monterrey ditët e ardhshme, duke iu bashkuar bashkëkombasve të tij Sergio Canales dhe Óliver Torres në ekipin meksikan.

Mbrojtësi 38-vjeçar (i cili do të mbushë 39 vite më 30 mars) është pa ekip që nga përfundimi i kontratës me Sevilla. Ai iu nënshtrua dje kontrollit mjekësor të hollësishëm në Madrid, që zgjati 5 orë, në “Centro Médico Olympia”, me praninë e përfaqësuesve të klubit meksikan, të cilët donin të verifikonin gjendjen e tij fizike përpara finalizimit të marrëveshjes.

Në Madrid kishte udhëtuar edhe Felipe Peña, shefi i shërbimeve mjekësore të klubit meksikan, si dhe doktori Benito Flores. Përveç testit fizik, që pritet të zhvillohet sot, ish-kapitenit të Real Madridit iu kryen dje analiza gjaku dhe testet e glukozës nën mbikëqyrjen e mjekut Luis Serratosa, i kërkuar personalisht nga vetë lojtari.

Nëse gjithçka shkon mirë, me praninë e drejtuesit Tato Noriega, marrëveshja mund të mbyllet të mërkurën. Pas përfundimit të dokumentacionit të nevojshëm për vizën e punës në konsullatën meksikane në Madrid, Ramos mund të udhëtojë drejt Monterrey të premten.

Vetëm nëse testet mjekësore nuk rezultojnë perfekte, operacioni do të ndalet, një udhëzim i drejtpërdrejtë nga bordi drejtues i klubit. Megjithatë, gjithçka duket në rrugën e duhur dhe trajneri Martín Demichelis është optimist: "Shpresoj që fundjavën e ardhshme të përjetojmë diçka shumë të bukur me prezantimin e të gjithë lojtarëve, përfshirë edhe Sergio Ramosin".

Rayados, i themeluar më 1945, ka fituar pesë tituj të Primera División të Meksikës dhe tri Kupa Kombëtare. Në arenën ndërkombëtare, ka fituar pesë herë Ligën e Kampionëve të CONCACAF-it dhe një “Recopa” të CONCACAF-it.