Portieri shqiptar transferohet nga Ajaxi tek Dortmundi!

GJERMANI – Ajax-i dhe Borussia e Dortmund-it kanë arritur marrëveshjen për transferimin përfundimtar të Diant Ramaj te klubi gjerman. Portieri ishte nën kontratë me Ajax-in deri më 30 qershor 2028.

23-vjeçari me nënshtesësi gjermane, por me prejardhje nga Kosova, lindi më 19 shtator 2001 në Stuttgart dhe u bashkua me Ajax-in nga Eintracht Frankfurti në verën e vitit 2023. Ai bëri debutimin e tij për ekipin e parë të Ajax-it më 22 tetor të atij viti në ndeshjen në transfertë kundër FC Utrecht, e cila përfundoi me një humbje 4-3. Në total, ish-lojtari i kombëtares gjermane të moshave ka bërë 32 paraqitje për Ajax-in.

Drejtori teknik i Ajaksit, Alex Kroes, deklaroi: "Në një moment të vitit të kaluar, Diant ishte portieri numër një i ekipit të parë të Ajax-it, por këtë sezon ai përfundoi në pankinë. Pavarësisht këtij zhgënjimi, ai vazhdoi të punonte shumë fort dhe mbajti një qëndrim shumë profesional. Në një moment të caktuar, ai e shprehu qartë dëshirën e tij për të ikur. Ne vendosëm të bashkëpunojmë me kërkesën e tij dhe i urojmë shumë fat në kapitullin tjetër të karrierës së tij."