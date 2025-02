Rama: Në shkollat 9-vjeçare do të fusim edhe ushqimin e drekës!

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar sot se një ndër projektet e reja në Bashkinë e Tiranës, do të jetë nisma për ofrimin e ushqimit të drekës në shkollat 9-vjeçare.

Sipas Ramës, ky është një program që synon të ndihmojë familjet dhe të krijojë një komunitet më të fortë social mes fëmijëve.

Planet e Trump për të mbyllur USAID, punonjësit e Selisë Qendrore në Uashington njoftohen papritur të mos paraqiten në punë Ai u shpreh se një nismë e tillë do të lehtësojë jetën e prindërve, duke shtuar se kjo do të ndihmojë edhe në aspektin financiar familje të cilat kanë vështirësi financiare.

“Do vëmë në jetë dhe projektin më të ri të përbashkët mes qeverisë dhe bashkisë që në shkollat 9-vjeçare të fusim edhe ushqimin e drekës. Dhe të krijojmë mundësinë për të pasur më shumë komunitet, në sensin më shumë jetë të përbashkët edhe sociale mes fëmijëve, për të pasur më shumë aktivitete që prindërit në momentin që lënë fëmijën në mëngjes në shkollë, të mos e kenë kokën mbrapa dhe të mos detyrohen pastaj, të merren vesh me njëri tjetrin, kush do e lërë punën për të shkuar për ta marrë fëmijën për ta çuar në shtëpi etj, etj, po të bëjnë punën e tyre me orë të plota dhe nga ana tjetër patjetër dhe për të lehtësuar nga pikëpamja financiare një pjesë të familjeve që nuk e kanë shumë të lehtë jetën e tyre të përditshme ekonomike”, theksoi kreu i qeverisë.