380 tërmete shkundin ishujt grekë, shkencëtarët bisedë me kryeministrin. Mbyllen shkollat, plan special masash

Ekziston një shqetësim i madh për qindra lëkundjet në Cyclades. Ekspertët shqyrtojnë fenomenin. Takim urgjent në qeveri sonte në mbrëmje

RODOS, GREQI – Qindra tërmetet e regjistruara nga sizmografët e Institutit Gjeodinamik të Observatorit Kombëtar të Athinës në Cikladët kanë shkaktuar shqetësim të madh tek banorët e zonave dhe tek autoritetet.

Shkencëtarët theksojnë se po monitorojnë zhvillimin e fenomenit. Ata thonë se tërmetet janë tektonike dhe nuk kanë lidhje me vullkanin e Santorinit. Kurse shtojnë se nuk ka vend për shqetësim.

Në të njëjtën kohë, Komiteti i Përhershëm Shkencor për Vlerësimin e Rrezikut Sizmik dhe Reduktimin e Rrezikut Sizmik dhe Komiteti i Përhershëm Shkencor për Monitorimin e Harkut Vullkanik Grek i Shoqatës Helenike të Shkencave Gjeofizike dhe Astronomike njoftuan grupin e parë të masave, duke theksuar se do të ketë komunikime të reja ndërsa fenomeni evoluon.

Shkencëtarët informuan kryeministrin

Ata morën pjesë me videokonferencë në takimin e zhvilluar në Pallatin Maximos për aktivitetin sizmik në Ciklad.

Në Maximou ishin të pranishëm kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhe bashkëpunëtorët e tij, si dhe ministri përgjegjës Vassilis Kikilias.

Profesori i Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore në Universitetin Kombëtar të Athinës, Efthimios Leka, mbërriti në ishullin e Santorinit mesditën e së dielës, duke kryer një inspektim të zonës.

Gjatë ekzaminimit në vend, u identifikuan rrëshqitje dherash dhe rreziqe që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Në të njëjtën kohë, aktiviteti sizmik është nën monitorim të ngushtë, ku autoritetet marrin masa për mbrojtjen e qytetarëve dhe infrastrukturës.

Sipas z. Leka, “jemi në mes të një aktiviteti sizmik, i cili përfshin 210 tërmete në 50 orët e fundit, nga të cilët 8 tërmete janë 4 gradë të shkallës Rihter. "Shumica prej tyre u shfaqën këtë mëngjes."

Ndërsa paralajmëroi për tërmet deri 6 ballë kur tha: "Dy thyerjet nga Amorgos në Santorini janë ato që shkaktojnë tërmetet e fundit. Ata i dhanë tërmetit të vitit 1956 një magnitudë 7.6 ballë. Është e sigurt që ky çarje nuk do të prodhojë të njëjtin tërmet, sepse do të duheshin mijëvjeçarë që të ndodhte. Megjithatë, ekziston mundësia që akumulimi të shkaktojë një tërmet 5.5, por jo më shumë se 6 ballë. Nuk do të ketë ndikim në Santorini. Të çarat janë larg. Ndikimet do të jenë minimale”.

Sakaq një profesor turk iu referua tërmeteve që kanë ndodhur në Santorini, duke përmendur shenjat që paralajmërojnë një shpërthim të mundshëm vullkanik.

Në postimin e tij në X, Ovgun Ahmet Ercan shkroi se: "Në shkencën e gjeofizikës, ekzistojnë treguesit e mëposhtëm të shpërthimeve vullkanike:

1. Tërmet i cekët dhe mikro-tërmete të shumta

2. Emetimet e gazit

3. Zhurmat nga toka

4. Ënjtja e tokës

Në Santorini, tre nga këto tregues janë regjistruar."

Të gjithë elementët e aktivitetit sizmik po shqyrtohen

“Sapo ka përfunduar takimi me kryeministrin, i cili u informua si të tjerët nga ekipi ynë shkencor. Sigurisht, përditësimet do të ofrohen vazhdimisht. “Të gjithë elementët e aktivitetit sizmik po shqyrtohen”, theksoi Vasilis Kikilias , duke shtuar se “masat që janë marrë deri tani janë në çdo rast parandaluese”.

Njëkohësisht, ai tha se do të ofrohet informacion për të gjithë në vijim, ndërsa komisioni për menaxhimin e rrezikut sizmik do të mblidhet në vazhdimësi.

“I bëj thirrje bashkëqytetarëve që të dëgjojnë masat e ekspertëve dhe t’i respektojnë ato në mënyrë që të përballemi me situatën aktuale”, theksoi ministrja e Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, duke theksuar se ka vigjilencë, ndërsa masat janë parandaluese.

Masat që tashmë janë vendosur

Ndërkohë masa janë marrë tashmë, për shkak të aktivitetit intensiv sizmik. Ato duhet të ndiqen edhe nga shqiptarët që jetojnë në ato zona, raporton noa.al.

Këto janë:

a. Shkollat ​​do të qëndrojnë të mbyllura të hënën më 02.03.2025 në Thira, Anafi, Ios dhe Amorgos.

b. Qytetarët duhet të kenë parasysh:

Shmangni grumbullimet e mëdha brenda ndërtesave.

Shmangni afrimin përreth ndërtesave të braktisura.

Shmangni hyrjen dhe qëndrimin në portet e Ammoudi, Armeni, Korfou dhe Porti i Vjetër i Firës.

Të vazhdohet me heqjen e elementeve të rrezikshëm të cenueshmërisë jo strukturore në ndërtesa dhe zbrazjen e ujit në pishina.

Të zgjedhin rrugë të sigurta gjatë lëvizjes brenda strukturës urbane dhe rrjetit rrugor krahinor, veçanërisht në zonat ku ka pjerrësi të mprehtë morfologjike dhe ka të ngjarë të ndodhin rrëshqitje dherash.

Duhet të ketë evakuim të menjëhershëm nga zonat bregdetare në rast të lëkundjeve të forta sizmike

Sizmologët po vëzhgojnë me vëmendje të veçantë të dhënat e fundit për dridhjet sizmike, duke u përpjekur të përcaktojnë thyerjen nga e kanë origjinën tërmetet.

“Nga të gjitha indikacionet që janë mbledhur deri më tani, rezulton se pjesa jugore e një çarje të madhe që ndodhet në kanalin nëndetësor midis Amorgos, Astypalaia, Anafi dhe Santorini është aktivizuar”, tha sizmologu Gerasimos Papadopoulos.

Siç theksoi z. Papadopoulos, "i njëjti faj ishte me të gjitha gjasat ai që në vitin 1956 prodhoi një tërmet shumë të madh me magnitudë 7.7 të shkallës Rihter".

Megjithatë, Gerasimos Papadopoulos shton se "vetëm një pjesë e vogël prej 20 kilometrash është aktivizuar".

“Nuk duhet të mendojmë se do të përsëriten të njëjtat gjëra”, përfundoi z. Papadopoulos. /noa.al