‘Burrë të martuar mos merrni se s’bëhet yti!’ Miranda e zhgënjyer nga martesa, Xhezmiu ngashërehet në lot

Në fund të një seancë të tensionuar përballë Xhezmiut në “Shihemi në Gjyq”, i cili rezulton të jetë ish-bashkëshorti i saj pasi zbuloi divorcin, Miranda ka një fjalë të fundit. Nga salla e studios të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo u drejtohet vajzave që mos të përsërisin veprimin e saj. 30 vite më parë, ajo u martua me Xhezmiun duke e ditur që ai kishte dy fëmijë nga martesa e mëparshme.

Miranda: Unë si nënë u them çupave që burrë të martuar mos merrni kurrë se nuk bëhet kurrë yti! Nëse te ai burrë do të gjeni një karrige, mos u ulni kurrë por nxirreni përjashta se do ta thotë gjithë jetën “është e imja kjo!” Këtë meritë merr!

Ardit Gjebrea: Ky është konkluzioni yt?

Miranda: Po! Kështu ka qenë jeta ime dhe kështu besoj se do të jenë burrat e martuar!

Përgjatë seancës, Xhezmiu nuk ka thënë shumë përveçse faktit që ai ka firmosur vetëm në tri fletë të bardha e prej tyre ka rezultuar një kontratë dhurimi e deklaratë noteriale. Vërtetësia e firmës do t’i nënshtrohet ekspertizës. Xhezmiu është i përlotur nga situata dhe moderatori Ardit Gjebrea ka një thirrje për Mirandën duke i sjellë në vëmendje se ai ka vepruar si baba duke u besuar fëmijëve.

Ardit Gjebrea: Miranda, nëse është e vërtetë ajo që thotë vetë Xhezmiu, që unë kam firmosur një fletë të bardhë…

Miranda: Po puna u bë!

Ardit Gjebrea: E di, por çdo baba, unë jam baba vetë, nuk mund ta imagjinoj kurrë që fëmijët e mi të më mashtrojnë, kurrë, asnjëherë kështu që jam i sigurt që z. Xhezmi këtë ka besuar ndaj ka shkuar e ka firmosur edhe pa lexuar sepse një baba nuk e mendon kurrë këtë gjë për fëmijët. Një baba që sakrifikon për t’i sjellë në jetë, për t’i rritur, për t’i shkolluar, për të bërë çdo sakrificë dhe në fund të mashtrohet nga fëmijët, nuk besoj që një baba e mendon, prandaj edhe unë do të firmosja symbyllur nëse im bir do më jepte diçka./tvklan.al