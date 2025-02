“Shko ku je mësuar me 500 femra”/ Agravon debati mes Laertit dhe Jozit, këngëtari: S’ke karakter! O pis

Ka agravuar debati mes Jozit dhe Laertit, ku nuk kanë munguar as ofendimet mes tyre.

Aktori iu drejtua Jozit duke i thënë “shko ku je mësuar me 500 femra, unë jam mësuar me nënën time”. Mesa duke kjo ka nxehur gjakrat, ku këngëtari iu përgjigj duke e ofenduar me fjalën ‘o pis’ dhe ‘s’ke karakter’.

Në debat është përfshirë dhe Rozana, e cila i tha Laertit ‘Po merresh me një njeri që nuk di të lidhë dy fjalë’.

Pjesë nga debati:

Laerti: Shko lexo ndonjë libër, ose më mirë vetëm këndo. Mos fol

Jozi: Kam lexuar shumë.

Laerti: Ti ke vajtur me shumë femra. Me 500 femra. Ke marrë 500 femra nëpërkëmbë. More vesh!? A qenkam mashkull i poshtër unë? Se u përpuqa ta puthja? Ti më përqafojë deri dje dhe në ‘prime’ më the ‘je burrë i poshtër’.

Jozi: Ti ske karakter

Rozana: Ti po diskuton me një njeri që nuk ia vlen të diskutohet

Laerti: E di si shan ti? Ti shan si ato shtrigat në përralla. Nuk të kam sharë asnjëherë.

Jozi: Shko atje ku je mësuar

Laerti: Ti shko atje ku je mësuar, me ato 500 femrat, unë jam mësuar me nënën time.

Rozana: Po merresh me një njeri që nuk di të lidhë dy fjalë.

Jozi: O pis!

Laerti: Mua më the ‘o pis?”

Jozi: Sepse i tillë je