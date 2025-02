Trump u vendosi tarifa, përgjigjen Meksika dhe Kanadaja! Masat që pritet të marrin ndaj SHBA-ve

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka njoftuar vendosjen e tarifave të reja për të gjitha mallrat e importuara nga tre partnerët më të mëdhenj tregtarë të Amerikës, Kina, Meksika dhe Kanadaja. Trump tha se SHBA do të vendosë tarifa duke filluar nga e marta prej 25% ndaj Kanadasë dhe Meksikës, si dhe një taksë shtesë prej 10% ndaj Kinës. Energjia kanadeze përballet me një tarifë më të ulët prej 10%.

Ai kishte kërcënuar se do të vendoste taksat e importit nëse të tre vendet nuk trajtonin shqetësimet e tij për imigracionin e paligjshëm dhe trafikun e drogës. Si Kanadaja ashtu edhe Meksika thanë se po përgatisnin tarifat e tyre hakmarrëse. Trump ka treguar se është i gatshëm të përshkallëzojë masat nëse vendet hakmerren.

Së bashku, Kina, Meksika dhe Kanadaja përbënin më shumë se 40% të importeve në SHBA vitin e kaluar. “Njoftimi i sotëm i tarifave është i nevojshëm për të mbajtur përgjegjës Kinën, Meksikën dhe Kanadanë për premtimet e tyre për të ndalur vërshimin e drograve helmuese në Shtetet e Bashkuara”, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë në X të shtunën.

Trump postoi në platformën e tij “Truth Social”: “Kjo u bë përmes Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente (IEEPA) për shkak të kërcënimit të madh të të huajve të paligjshëm dhe drograve vdekjeprurëse që vrasin qytetarët tanë, përfshirë fentanilin”.

Tarifa është një taksë e brendshme e vendosur mbi mallrat kur ato hyjnë në vend, në përpjesëtim me vlerën e importit. Ato janë një pjesë qendrore e vizionit ekonomik të Trump. Ai i sheh ato si një mënyrë për të rritur ekonominë amerikane, për të mbrojtur vendet e punës dhe për të rritur të ardhurat nga taksat – dhe në këtë rast, duke nxitur veprime politike të aleatëve.

Shtëpia e Bardhë, në njoftimin e saj, akuzoi qeverinë e Meksikës për “një aleancë të patolerueshme” me organizatat meksikane të trafikut të drogës. Në përgjigjen e saj, presidentja meksikane Claudia Sheinbaum i quajti “shpifje” pretendimet se qeveria meksikane kishte aleanca me organizatat kriminale.

Sheinbaum u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të bëjnë më shumë për të shtypur fluksin e paligjshëm të armëve në jug për të armatosur kartelet. Vendi i saj është i gatshëm të punojë me SHBA-në, tha ajo. “Problemet nuk zgjidhen me tarifa, por me biseda”. Ajo ka porositur ministrin e saj të ekonomisë që të përgjigjet me masa tarifore dhe jotarifore. Ato pritet të përfshijnë tarifa hakmarrëse prej 25% për mallrat amerikane.

Kryeministri kanadez Justin Trudeau tha se vendi i tij gjithashtu do të përgjigjet. “Ne nuk duam të jemi këtu, nuk e kemi kërkuar këtë”, tha ai në një konferencë për shtyp të shtunën vonë. “Por ne nuk do të tërhiqemi në mbrojtje të kanadezëve.” Qeveria e tij do të vendosë tarifa 25% për mallrat amerikane me vlerë 155 miliardë dollarë – 30 miliardë dollarë do të hyjnë në fuqi të martën dhe 125 miliardë dollarë të tjera në 21 ditë.

Masat jo-tarifore që po shqyrtohen kanë të bëjnë me mineralet kritike dhe prokurimin, megjithëse Trudeau nuk ofroi më shumë detaje.