Transportuesi vë në pranga të riun Klaus Muça, kërkohet në Milano

Fier/ Arrestohet 34-vjeçari i kërkuar nga Italia për trafik droge, finalizohet operacioni “Transportuesi”

Një operacion policor është përmbyllur në Fier, duke çuar në kapjen dhe arrestimin e një të riu lushnja të shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafik narkotikësh.

Operacioni i koduar “Transportuesi”, çoi në lokalizimin dhe ndalimin e të riut Klaus Muça 34 vjeç, banues në Lushnjë.

Si u organizua arrestimi?

Policia e Fierit kishte siguruar informacione të besueshme nga inteligjenca policore për vendndodhjen e 34-vjeçarit, i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane.

Bazuar në këto të dhëna, forcat policore ndërmorën një aksion të shpejtë dhe të koordinuar për të neutralizuar të kërkuarin, duke e arrestuar pa i lënë mundësi të largohej.

Gjatë aksionit, shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, lokalizuan Klaus Muça në një zonë periferike të Fierit dhe e arrestuan atë në bazë të urdhrit të kërkimit ndërkombëtar të lëshuar nga Gjykata e Milanos.

Akti kriminal dhe roli i të arrestuarit

Sipas autoriteteve italiane, Klaus Muça. ishte pjesë e një grupi kriminal të strukturuar, i cili merrej me trafikimin e lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë dhe vendeve të tjera të BE-së.

Ai kishte një rol kyç si transportues i drogës, duke ndihmuar në shpërndarjen e saj për llogari të organizatave kriminale.

Për këtë arsye, Gjykata e Milanos e ka dënuar me masën e sigurisë "Arrest me burg", për veprën penale “Pjesëmarrja në grup kriminal, me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike”, sipas Kodit Penal Italian.

Ekstradimi dhe bashkëpunimi me Interpolin

Pas arrestimit, Interpol Tirana dhe Interpol Roma po bashkëpunojnë ngushtësisht për të përfunduar procedurat ligjore të ekstradimit të Klaus Muça drejt Italisë, ku ai do të përballet me drejtësinë.

Policia e Shtetit thotë se operacionet për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar do të vijojnë pa ndërprerje, në përpjekje për të goditur çdo tentativë të grupeve kriminale për t’i shpëtuar ligjit. /noa.al