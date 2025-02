Horoskopi i Suzan Miler për 2 Shkurt dhe prognoza për javën e re

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë sjell mundësi të mëdha për të ndërtuar miqësi dhe për të forcuar lidhjet sociale. Të hënën, Mërkuri i zgjuar lidhet me Jupiterin me fat në sektorin tënd të komunikimit, duke të dhënë një shans të shkëlqyer për të ndarë mendimet e tua, për të bërë kontakte biznesi dhe për të takuar miqtë. Nëse ke ndonjë ide për një projekt të ri ose dëshiron të prezantosh veten në një grup të ri, kjo është dita e duhur për ta bërë.

Të martën, Jupiteri fillon të ecë përpara, duke rritur edhe më shumë aftësinë tënde për të komunikuar dhe për të ndikuar te të tjerët. Nëse ke një prezantim, një negociatë apo një diskutim të rëndësishëm, kjo është koha më e mirë për të vepruar.

Të premten, Venusi do të lidhet në mënyrë të favorshme me Plutonin intensiv, duke ndihmuar jo vetëm në jetën tënde romantike, por edhe në marrëdhëniet që ke me grupet dhe organizatat që mbështet. Mos ki frikë të tregosh ndjenjat e tua dhe të jesh më i hapur për të shprehur veten.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Kjo javë është perfekte për të analizuar dhe për të planifikuar financat e tua. Të hënën, Mërkuri në zonën tënde të karrierës harmonizohet me Jupiterin në sektorin tënd financiar, duke të dhënë mundësi të mira për të rritur të ardhurat ose për të marrë vendime të zgjuara për investime. Nëse ke plane për të bërë një blerje të madhe ose për të nisur një projekt të ri financiar, kjo është një kohë e mirë për të hulumtuar opsionet e tua.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të të ardhurave, duke sjellë lajme të mira për biznesin dhe duke të ndihmuar të kuptosh më mirë vlerën e aftësive të tua. Nëse po mendon të kërkosh një rritje page apo të ndryshosh punë për një mundësi më të mirë, kjo është një periudhë ideale për ta bërë këtë hap.

Të premten, Venusi dhe Plutoni krijojnë një lidhje të fuqishme në sektorin tënd të karrierës. Përdore këtë energji për të ndërtuar marrëdhënie të forta me kolegët dhe për të fituar më shumë ndikim në ambientin e punës.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo javë është e mbushur me energji pozitive dhe mundësi për të zgjeruar horizontet e tua. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri bashkëpunojnë për të të sjellë ide të reja dhe mundësi emocionuese. Mos u tremb të mendosh jashtë kutisë dhe të provosh diçka ndryshe.

Të martën, Jupiteri fillon të ecë përpara në shenjën tënde, duke sjellë më shumë fat dhe mundësi për të zgjeruar jetën tënde në mënyra të reja dhe emocionuese. Nëse ke ëndrra apo ambicie që i ke lënë pezull, kjo është koha e duhur për t’u kthyer tek to dhe për të marrë hapa konkretë drejt arritjes së tyre.

Të premten, Venusi dhe Plutoni formojnë një lidhje të fuqishme që do të ndikojë në marrëdhëniet e tua shoqërore. Kjo është një kohë e mirë për të organizuar një takim romantik ose për të kaluar një natë të këndshme me miqtë.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo javë të fton të përdorësh imagjinatën dhe intuitën tënde për të zbuluar mundësi të reja financiare dhe profesionale. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri bashkëpunojnë për të të sjellë ide fitimprurëse, prandaj dëgjoje instinktin tënd dhe mos i neglizho ato mendime që të shfaqen papritur.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në nënvetëdijen tënde, duke sjellë një rritje të optimizmit dhe një ndjenjë të fortë pozitive që vjen nga brenda. Nëse ndihesh më i motivuar dhe me më shumë besim, kjo është arsyeja.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të sjellin një shtysë të re në jetën tënde profesionale. Kjo është një ditë e mirë për të kërkuar një ngritje në detyrë ose për të marrë më shumë përgjegjësi në punë.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo është një javë e shkëlqyer për dashurinë dhe jetën shoqërore. Nëse je beqar, mund të takosh dikë të veçantë, ndërsa nëse je në një lidhje, do të kesh momente të bukura me partnerin.

Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri sjellin mundësi për të zgjeruar rrethin tënd social. Prano ftesat për evente dhe mos ki frikë të njohësh njerëz të rinj.

Të martën, Jupiteri fillon të ecë përpara në sektorin tënd të miqësisë, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për të forcuar marrëdhëniet e tua me të tjerët.

Të premten, Venusi dhe Plutoni krijojnë një lidhje të fuqishme që mund të të ndihmojë të tërheqësh dikë që të pëlqen prej kohësh.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Kjo javë është perfekte për të bërë progres në karrierë. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri të japin energjinë dhe besimin e nevojshëm për të ndërmarrë hapa të mëdhenj profesionalë.

Të martën, Jupiteri fillon të ecë përpara në sektorin tënd të karrierës, duke sjellë mundësi të reja dhe sukses profesional.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të ndihmojnë në çështjet financiare, kështu që kjo është një ditë e mirë për të bërë një investim apo për të kërkuar një rritje page.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo javë do të të sjellë mundësi të reja për të eksploruar dhe për të shijuar jetën në mënyrë të re. Të hënën, Mërkuri në një kënd të favorshëm me Jupiterin do të të ndihmojë të jesh më spontan dhe të pranojë sfida të reja me kureshtje. Mund të jetë koha e duhur për të udhëtuar, për të nisur një kurs të ri ose për të zgjeruar horizontet e tua intelektuale.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të udhëtimeve dhe mësimeve, duke të ofruar mundësi për të mësuar diçka të re ose për të bërë plane për një aventurë të re. Nëse ke menduar të ndryshosh diçka në karrierë ose të bësh një zgjerim profesional, kjo është periudha e duhur për të filluar.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të sjellin energji të fuqishme në jetën tënde romantike. Nëse je në një lidhje, planifiko një natë të veçantë me partnerin. Nëse je beqar, një flirt i ri mund të të çojë drejt një lidhjeje të rëndësishme.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Energjia e kësaj jave është e përqendruar tek financat dhe stabiliteti yt personal. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri do të krijojnë një lidhje të favorshme që mund të sjellë lajme të mira për investime ose për projekte që lidhen me para. Nëse ke menduar të bësh një ndryshim financiar, kjo është koha e duhur për ta planifikuar me kujdes.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të financave të përbashkëta dhe investimeve, duke sjellë mundësi të reja për të rritur të ardhurat. Nëse po mendon të investosh ose të fillosh një projekt të ri, kushto vëmendje detajeve dhe bëj hulumtime të thelluara.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të ndikojnë në marrëdhëniet e tua personale dhe do të të ndihmojnë të krijosh lidhje më të thella dhe më të sinqerta. Nëse ke një partner, kjo është një kohë e mirë për të folur hapur për ndjenjat dhe për të krijuar një bazë më të fortë besimi.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo javë të sjell mundësi të shkëlqyera në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri do të të ndihmojnë të ndërtosh ura komunikimi dhe të krijosh lidhje të reja të rëndësishme. Nëse ke një projekt që kërkon bashkëpunim, kjo është një kohë e shkëlqyer për ta çuar përpara.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të partneriteteve, duke e bërë këtë një periudhë të shkëlqyer për marrëdhëniet romantike dhe biznesore. Nëse je beqar, mund të njohësh dikë që ka potencial për një lidhje të qëndrueshme.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të të ndihmojnë të përqendrohesh në karrierën dhe financat e tua. Nëse ke plane për të bërë një investim apo për të rritur të ardhurat, kjo është një kohë e mirë për të marrë vendime strategjike.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Kjo javë është e përkryer për të organizuar jetën tënde personale dhe profesionale. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri do të krijojnë një mundësi për të planifikuar më mirë të ardhmen tënde financiare. Nëse ke menduar të bësh një ndryshim në punë apo të fillosh një biznes të ri, kjo është një kohë e mirë për të analizuar opsionet e tua.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të shëndetit dhe mirëqenies, duke sjellë një ndjenjë të re balance dhe energjie pozitive. Nëse ke menduar të ndryshosh stilin e jetës, kjo është një kohë e mirë për të filluar një rutinë të re të kujdesit për veten.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të sjellin një energji të fuqishme në jetën tënde romantike dhe do të të ndihmojnë të shprehësh ndjenjat e tua në një mënyrë më të hapur dhe të sinqertë. Nëse je në një marrëdhënie, kjo është një kohë e shkëlqyer për të rindezur pasionin.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Javë fantastike për kreativitetin dhe shprehjen personale. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri do të sjellin një shpërthim idesh dhe frymëzimi, duke të ndihmuar të shprehësh talentet e tua në mënyra të reja dhe inovative. Nëse punon në një fushë krijuese, kjo është koha e duhur për të eksperimentuar dhe për të marrë iniciativa të reja.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të kreativitetit dhe argëtimit, duke të inkurajuar të kalosh më shumë kohë duke bërë gjëra që të sjellin gëzim dhe kënaqësi. Nëse ke një hobi apo një pasion që ke lënë pas dore, rikthehu tek ai dhe shijo procesin krijues.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të ndihmojnë në marrëdhëniet e tua romantike dhe do të krijojnë një energji magjepsëse rreth teje. Nëse je beqar, mund të tërheqësh dikë me karizmën tënde natyrale.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo javë do të sjellë një ndjenjë të fortë stabiliteti dhe lumturie në shtëpinë dhe jetën tënde familjare. Të hënën, Mërkuri dhe Jupiteri do të të ndihmojnë të krijosh një atmosferë më të ngrohtë dhe më të harmonishme në familje. Nëse ke menduar të bësh ndryshime në ambientin e shtëpisë ose të planifikosh një projekt familjar, kjo është një kohë e mirë për ta bërë.

Të martën, Jupiteri do të ecë përpara në sektorin tënd të familjes, duke sjellë më shumë qetësi dhe balancë në jetën tënde personale.

Të premten, Venusi dhe Plutoni do të të ndihmojnë të kuptosh më mirë ndjenjat dhe emocionet e tua. Kjo është një ditë e mirë për të reflektuar dhe për të ndarë ndjenjat e tua me ata që të rrethojnë. /noa.al