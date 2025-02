‘Bretkosa mediatike’/ Rama sulmon mediat: Transmetojnë kanalet e kënetave

TIRANË- Kryeministri Edi Rama nuk ka lënë pa sulmuar dhe mediat ditën e sotme në Kuvendin Kombëtar Rinor të PS-së. Gjatë fjalës së tij, Rama i ka quajtur gazetarët dhe portalet, bretkosa mediatike. Ndërkohë që ka theksuar se këto media transmetojnë kanalet e kënetave, që për të është opozita e vendit.

“Por nuk është vetëm e sotmja premtuese dhe perspektiva e sigurt e teknologjisë së lartë. Që nga sot 100 ditë do ta bëjnë shumicën e votuesve të parë dhe do t’i bëjnë të rinjtë dhe të rejat e sotëm që ta refuzojnë kënetën opozitare dhe bufin e saj të stërplakur e t’i thonë “sikter” të gjitha bretkosave politike dhe mediatike. Ata do t’i bashkohen trenit të PS në 11 maj," tha Rama.