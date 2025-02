Sa shumë gjëra pritet të ndodhin te Milani, kronika e një dite merkatoje të pabesueshme

Dita e djeshme në botën e Milanit duhet rrëfyer, pasi mund të hapë dyert për atë që do të ndodhë sot, një tjetër ditë plot lajme dhe zhvillime. Gjithçka nisi me “telenovelën” e zakonshme të Santiago Gimenez.

Meksikani ishte shumë pranë transferimit, mungonin vetëm detajet e fundit, por takimi takimi vendimtar u shty për sot. Megjithatë, gjatë ditës, negociatat u ftohën papritur për shkak të shortit të Champions League, që vuri përballë pikërisht Milanin dhe Feyenoordin.

Rreth mesnatës, gjithçka u rikthye në vijën e duhur; Milani është shumë pranë Santiago Gimenez. Ka pasur një përshpejtim të papritur në negociata dhe marrëveshja është pothuajse arritur për shifrën e 32 milionë eurove, plus bonuse.

Sulmuesi meksikan do të bëhet së shpejti pjesë e Milanit, duke marrë vendin e Alvaro Moratës, i cili do të transferohet te Galatasaray në formë huazimi për 18 muaj, me detyrim blerjeje. Shifra totale e operacionit për spanjollin pritet të jetë rreth 10 milionë euro.

Përveç Moratës, ka pasur zëra për largime të tjera, përfshirë Tomorin, Pavloviç dhe Calabrian. Mbrojtësi serb është i vetmi që me siguri do të qëndrojë te Milani, ndërsa Tomori dhe Calabria pritet të japin së shpejti përgjigjen e tyre.

Tottenham ka bërë një ofertë afër 30 milionë eurove për Tomorin, ndërsa Calabria mund të përfundojë te Bologna, e cila është e gatshme të paguajë një shumë si kompensim përpara përfundimit të kontratës së tij.

Duke marrë parasysh këto largime, Milani po punon për dy blerje të tjera: një mbrojtës qendror (me Goglichidzen e Empolit dhe De Winterin e Genoas në listë) dhe një sulmues të ri. Joao Felix është rikthyer si opsioni kryesor, sidomos pas pranisë së menaxherit të tij, Jorge Mendes, në Milano.