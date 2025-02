Champions League / Kalendari i ndeshjeve, datat dhe oraret e ‘play off’-it

Shorti i Nyonit ka përcaktuar çiftet e fazës së dytë (të “play off”-it) në Champions League 2024-2025. Është shmangur derbi Italian, por jo supersfida, ose finalja e parakohëshme, Manchester City-Real Madridi. Juventusi do të përballet me PSV Eindhoven, Milani do të luajë kundër Feyenoord të Gimenez, ndërsa Atalanta do të sfidojë belgët e Club Brugge, sa iu takon skuadrave italiane.

Ndeshjet e para do të luhen më 11 dhe 12 shkurt, ndërsa kthimi një javë më vonë, më 18 dhe 19 shkurt. UEFA ka publikuar gjithashtu ndarjen e saktë të orareve.

Ndeshjet e para:

E martë, 11 shkurt, ora 18:45: Brest – PSG

E martë, 11 shkurt, ora 21:00: Juventus – PSV Eindhoven

E martë, 11 shkurt, ora 21:00: Manchester City – Real Madrid

E martë, 11 shkurt, ora 21:00: Sporting Lisbona – Borussia Dortmund

E mërkurë, 12 shkurt, ora 18:45: Club Brugge – Atalanta

E mërkurë, 12 shkurt, ora 21:00: Monaco – Benfica

E mërkurë, 12 shkurt, ora 21:00: Celtic – Bayern Munich

E mërkurë, 12 shkurt, ora 21:00: Feyenoord – Milan

Ndeshjet e kthimit:

E martë, 18 shkurt, ora 18:45: Milan – Feyenoord

E martë, 18 shkurt, ora 21:00: Atalanta – Club Brugge

E martë, 18 shkurt, ora 21:00: Bayern Munich – Celtic

E martë, 18 shkurt, ora 21:00: Benfica – Monaco

E mërkurë, 19 shkurt, ora 18:45: Borussia Dortmund – Sporting Lisbona

E mërkurë, 19 shkurt, ora 21:00: PSG – Brest

E mërkurë, 19 shkurt, ora 21:00: PSV Eindhoven – Juventus

E mërkurë, 19 shkurt, ora 21:00: Real Madrid – Manchester City

Ky është një nga momentet vendimtare të sezonit, me përballje të forta mes disa prej ekipeve më të mëdha të Europës. Veç 8 skuadrave të para, të kualifikuara direkt nga faza e grupit, edhe 8 skuadra të tjera, fituesit e çifteve të “play off”-it, do të shkojnë në 1/8 finale.