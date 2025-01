Egli, xheloze? Rozana: S’mund t’i marr leje për të folur me Gjestin!

Egli dhe Gjesti kanë pasur debate të vazhdueshme gjatë këtyre ditëve në shtëpi.

Madje, edhe raporti mes Eglit dhe Rozanës u kris dhe shkak duket se është janë bërë bisedat në privatësi mes kësaj të fundit dhe Gjestit.

Egli: Kam reaguar gjithmonë kur km qenë e përfshirë

Gjesti: Te Lori Caffe ti ishe me Jozin, s’po flisnit. Kur erdha unë dhe e ngacmova, ti ndërhyre

Egli: Reagova se këndoi këngën e ish-partnerit tim

Gjesti: Te Lori Caffe, nuk po flisnit. A ishe ulur aty? Ndërhyre pa pasur asgjë me të

Rozana: Zanafilla është që nga hedhja në pishinë me Gjestin, kisha një problem shëndetësor që e harrova për momentin dhe shkova në dush. Në darkë, më tha Egli, po ti u fute në pishinë me Gjestin. Pse Gjesti? U ndjeva keq se ma përmendi dy herë Gjestin. Unë nuk duhet t’i marr leje Eglit se kur duhet të flas me Gjestin se Gjestin nuk e njoh nga Egli

Egli: Më falni që ju kam parë kështu…

Rozana: Egli mërzitet, unë kam gjithë të drejtën e botës të flas me kë të dua. Nëse këta kanë ardhur për romanca, është një emision tjetër. Këtu kemi ardhur për t’u marrë me të gjithë. Kur kërkohen cigaret që mendohet se i ka marrë Gjesti, reagon Egli. Kur Jozi i tërheq jorganin Gjestit, reagon Egli dhe nuk lë Gjestin të reagojë

Gjesti: Egli më respekton, më bën bukë ose më lanë teshat, por ndonjëherë po mërzitet kot. Unë Rozën e shoh si motër të madhe.