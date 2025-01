Mot i paqëndrueshëm gjatë ditës, si priten të ndryshojnë temperaturat

Në orët e para të mëngjesit; Shqipëria; do të jetë nën mbizotërimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta, por pas – mesditës dhe në vijim; pritet grumbullim i vranësirave duke gjeneruar rrebeshe shiu si fillim në zonat veriore dhe më pas do të përfshijnë të gjithë territorin e vendit; herë pas here shirat do të jenë në formë rrebeshi.

Në zonat e thella malore priten reshje të pakta dëbore; Parashikohet që deri mëngjesin pas-ardhës moti të vijojë i paqëndrueshëm.

Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në vlerat minimale, por ulen maksimumet duke u luhatur nga 0°C vlera më e ulët deri në 16°C vlera më e lartë në rang vendi.

Era do të fryjë e fortë si në tokë dhe në det duke arritur shpejtësinë mbi 65 km/h nga drejtimi Jugor; për pasojë në brigjet detare do të krijohen dallgë mbi 6 ballë.